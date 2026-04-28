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John Lynch y Kyle Shanahan Comentan la Estrategia del Draft 2026

Apr 27, 2026 at 08:23 PM
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Briana Jeannel

Team Reporter

Tras agregar ocho jugadores y haber realizado varios intercambios en el NFL Draft 2026, el Presidente de Operaciones de Football y General Manager de los San Francisco 49ers John Lynch, junto al Entrenador en Jefe Kyle Shanahan, se reunieron con los medios locales para resumir el acercamiento de la directiva y evaluar las recientes adquisiciones del equipo.

Los 49ers agregaron ocho jugadores en tres días, comenzando con el Receptor Abierto De'Zhaun Stribling con la selección general número 33. San Francisco también hizo varios movimientos en el fin de semana, incluyendo el intercambio del Linebacker Dee Winters a los Dallas Cowboys por una selección de quinta ronda, y moviéndose de la selección 133 para adquirir el puesto 154 y una selección de sexta ronda en el Draft de 2027 de los Baltimore Ravens.

Estos son los puntos destacados de la conferencia de prensa de Lynch y Shanahan después del draft:

La Clase del Draft Verá Desarrollo a Largo Plazo

Shanahan hizo énfasis en que la expectativa de cada selección del draft será competir por un puesto en el roster, incluso en un equipo que reforzó su roster durante la agencia libre.

"Espero que siempre tengamos la oportunidad de que todos logren un lugar en el equipo", dijo Shanahan. "Esa es la meta con todas tus selecciones en el draft".

A lo largo del fin de semana, San Francisco seleccionó a Stribling, DL Romello Height, RB Kaelon Black, DL Gracen Halton, OL Carver Willis, CB Ephesians Prysock, LB Jaden Dugger, y OL Enrique Cruz Jr..

Shanahan reconoció que lograr un puesto en el roster de 53 jugadores será un reto.

"Creo que será un reto para los ocho jugadores en lograr un puesto en el equipo", dijo. "Creo que tenemos la oportunidad de que algunos puedan ser titulares o tener la oportunidad de serlo. Y creo que algunos de ellos pueden ser una gran parte o tener la oportunidad de ser titulares en dos años".

El entrenador en jefe señaló a los jugadores agregados en la agencia libre del equipo como una razón por la cual el tablero en el Draft se pudo enfocar en seleccionar a los mejores jugadores disponibles en vez de necesidad inmediata.

"Por eso es que llegas a unos puestos y dices 'realmente me gustaría tomar esta posición'", dijo Shanahan. "Pero el mejor jugador disponible aquí, no creo que pudiera vencer a quienes tenemos".

Comodidad A lo Largo del Tablero

Los 49ers hicieron múltiples intercambios a lo largo del fin de semana, incluyendo enviar a Winters a los Dallas Cowboys a cambio de la selección no. 152 en la quinta ronda.

Lynch dijo que este movimiento refleja tanto la profundidad en el roster como los planes a futuro.

"Llegamos a ser numerosos", dijo Lynch sobre el grupo de Linebackers. "Tuvimos un equipo que estaba muy interesado en un jugador... Dee sería agente libre tras esta temporada. Nos gustaban nuestros números. Pensamos que podríamos seleccionar a un jugador en este draft, y queríamos tener la oportunidad de hacerlo".

San Francisco agregó mas tarde otro activo a futuro al intercambiar la selección no. 133 a los Baltimore Ravens a cambio de la selección no. 154 y una selección de sexta ronda del 2027.

Lynch explicó que aunque el equipo valora las selecciones futuras, el tablero del draft dictó la mayoría de las decisiones.

"La oportunidad de agregar una selección para el próximo año se presentó sola en algún punto. Lo hizo en otro par de ocasiones", dijo Lynch. "Tomamos una oportunidad y es bueno tenerlo. Estamos felices de haber sumado eso y fuimos tomando las decisiones conforme iban presentándose. En la mayoría de las instancias estuvimos felices con los jugadores que teníamos, así que decidimos mantenernos y seleccionar".

Shanahan agregó que moverse alrededor del tablero le permitió al equipo evitar alcanzar jugadores antes de que esperaran que ya no estuvieran disponibles.

"Si vas a tomar a alguien que crees que es el mejor jugador pero no crees que se vayan a ir hasta 15 selecciones después, 20 selecciones más tarde, siempre es un gran riesgo porque nunca descubrirás cuando se iban a ir si los tomas ahí", dijo Shanahan.

Señaló al éxito del equipo en moverse hacia atrás en las selecciones y al mismo tiempo obtener jugadores que tenían en la mira.

"Fue genial conseguir a los jugadores que quieres pero también encontrar la manera de obtener ocho jugadores cuando solo tenías seis puestos... Conseguir a los jugadores que queríamos, fue muy bueno", dijo Shanahan.

La Versatilidad Destaca a lo Largo de Varias Selecciones del Draft

Lynch y Shanahan destacaron repetidamente la versatilidad al discutir a varios miembros de la clase de este Draft.

el Linebacker de Louisiana, Dugger, destacó como un jugador con múltiples posibilidades de posición.

"Le dije, 'estás tratando de seleccionarte a ti mismo'", bromeó Lynch al discutir la convicción que tenía K. J. Wright, el coach de linebackers, con Dugger.

Dugger comenzó su carrera colegial como Safety antes de convertirse en ala defensiva y linebacker, dándole al cuerpo técnico varias posibilidades con su rol.

"Puede jugar algo de MIKE," dijo Lynch. "A largo plazo, la longitud le brinda diferentes avenidas para contribuir tanto como WILL y SAM".

Los 49ers también ven flexibilidad de posición en el egresado de Washington, Willis, quien jugó como tackle en colegial.

"Comenzaremos por colocarlo en el interior", dijo Shanahan. "Veremos si lo puede hacer ahí y le daremos la oportunidad de ganarse un lugar".

Lynch compartió pensamientos similares sobre Cruz Jr., cuyos resultados atléticos y la conexión con Chris Foerster, asistente de entrenador en jefe y entrenador de la línea ofensiva, le ayudaron a separarse durante el proceso de evaluación.

"Cruz es un jugador de quien nos intrigamos mucho a lo largo del proceso", dijo Lynch. "Entre todos los linieros ofensivos, tuvo el tiempo de 20 yardas más rápido, el salto vertical más alto, la velocidad más rápida de cualquiera de los tackles ofensivos en un partido... Habla del tipo de atleta que es y tuvimos un buen sentimiento sobre él. Hicimos más trabajo y llegamos al punto en el que pensamos que es un tackle. Creemos que tiene algo de Guardia en él, pero estamos emocionados de agregarlo al grupo de la línea ofensiva y sumar algo de competencia".

Reforzando la Línea Defensiva

Dos de las primeras cuatro selecciones de los 49ers llegaron para el frente defensivo, con Height y Halton uniéndose a un grupo de posición que la organización ha priorizado constantemente.

Lynch describió a Halton como un jugador que encaja fuertemente en este esquema.

"Juega con el estilo con el que queremos jugar", dijo Lynch. "Juega en el campo trasero de las ofensivas contrarias, con estilo de ataque, capitán de equipo, un jugador verdaderamente impactante. Hablas con la gente en Oklahoma y solo dicen cosas positivas sobre él. Estamos realmente sorprendidos de que duró tanto tiempo disponible y verdaderamente listos para seleccionarlo cuando llegó ahí".

Los 49ers estaban particularmente atentos a la explosividad de Halton tras cambiarse de ala defensiva a jugador del interior de la línea defensiva en su tiempo con los Sooners.

"Eso es lo que realmente ves de él, un jugador extremadamente explosivo", dijo Lynch. "Boom, está sobre el balón. Está en el campo trasero del contrario. Así es como queremos ser".

Profundidad en Corredores

Shanahan pasó mucho tiempo discutiendo qué sobresalió del corredor de Indiana, Black, y por qué los 49ers tenían la prioridad de agregar otro miembro al grupo de corredores.

"Siempre empieza conmigo con quién es el corredor más natural", dijo Shanahan.

El entrenador en jefe puso énfasis en la importancia de la profundidad en la posición debido a qué tan frecuente las lesiones tienen un impacto en este grupo a lo largo de una temporada.

"Hemos pasado varios años aquí donde hemos visto al menos cuatro corredores", dijo Shanahan. "Necesitas tener más de un titular".

El estilo para correr de Black y la habilidad de crear yardas tras el contacto destacaron en su evaluación.

"La fisicalidad con la que corre, cómo rompe tacleadas cuando logra llegar al espacio abierto, como no solo se queda esperando, él solo encuentra espacios abiertos y consigue yardas", dijo Shanahan.

Mientras que Black no fue utilizado fuertemente en el juego por aire en el nivel colegial, Shanahan cree que hay espacio para crecer.

"Ves que tiene esa habilidad que puedes desarrollar y tienes a un jugador con el que puedes ganar", dijo Shanahan.

El Carácter y Fortaleza Mental de los Jugadores Seleccionados

Cuando se le preguntó sobre las personalidades de los novatos que llegarán al equipo, Lynch dijo que el carácter sigue siendo una parte importante en cómo la organización evalúa a los jugadores.

"La NFL es difícil. Es dura, larga y pesada", dijo Lynch. "Vas a tener muchos retos y quién tendrá la fortaleza mental para luchar a través de todo eso".

Lynch notó que si bien no hay absolutos en la visoría, la organización valora cada vez más a los jugadores que pueden tratar con la demanda que te exige el entorno de la NFL.

"Es dura la forma en la que hacemos las cosas", dijo Lynch. "Vamos a divertirnos, pero también vamos a trabajar muy duro".

Esa mentalidad ayudó a darle forma a una clase del draft que los 49ers creen que encaja muy bien con su roster y la cultura.

Tras llegar al fin de semana con seis selecciones y salir de él con ocho jugadores además de capital a futuro, los 49ers ahora pasan la página a integrar a los novatos al programa de temporada baja y prepararlos para la próxima etapa de su desarrollo.

A Look Inside the 49ers 2026 Draft Room

Go behind the scenes with Jed York, John Lynch, Kyle Shanahan, and members of the 49ers football staff as the team made their selections during the 2026 NFL Draft.

Head Coach Kyle Shanahan, President of Football Operations/General Manager John Lynch
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Head Coach Kyle Shanahan, President of Football Operations/General Manager John Lynch

Terrell Lloyd/49ers
President of 49ers Enterprises and EVP of Football Operation Paraag Marathe, Assistant General Manager Brian Hampton, President of Football Operations/General Manager John Lynch
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President of 49ers Enterprises and EVP of Football Operation Paraag Marathe, Assistant General Manager Brian Hampton, President of Football Operations/General Manager John Lynch

Terrell Lloyd/49ers
Dr. John York
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Dr. John York

Terrell Lloyd/49ers
President of Football Operations/General Manager John Lynch
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President of Football Operations/General Manager John Lynch

Terrell Lloyd/49ers
Head Coach Kyle Shanahn, Principal Owner Jed York, President of Football Operations/General Manager John Lynch, Dr. John York
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Head Coach Kyle Shanahn, Principal Owner Jed York, President of Football Operations/General Manager John Lynch, Dr. John York

Terrell Lloyd/49ers
Head Coach Kyle Shanahan, President of Football Operations/General Manager John Lynch
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Head Coach Kyle Shanahan, President of Football Operations/General Manager John Lynch

Terrell Lloyd/49ers
Dr. John York, CEO Al Guido
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Dr. John York, CEO Al Guido

Terrell Lloyd/49ers
Head Coach Kyle Shanahan
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Head Coach Kyle Shanahan

Terrell Lloyd/49ers
Head Coach Kyle Shanahan, President of Football Operations/General Manager John Lynch, Dr. John York
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Head Coach Kyle Shanahan, President of Football Operations/General Manager John Lynch, Dr. John York

Terrell Lloyd/49ers
Head Coach Kyle Shanahan, Principal Owner Jed York, Dr. John York, President of Football Operations/General Manager John Lynch
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Head Coach Kyle Shanahan, Principal Owner Jed York, Dr. John York, President of Football Operations/General Manager John Lynch

Terrell Lloyd/49ers
Head Coach Kyle Shanahan, Defensive Line Coach Kris Kocurek, Principal Owner Jed York, Dr. John York
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Head Coach Kyle Shanahan, Defensive Line Coach Kris Kocurek, Principal Owner Jed York, Dr. John York

Terrell Lloyd/49ers
Principal Owner Jed York, President of Football Operations/General Manager John Lynch
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Principal Owner Jed York, President of Football Operations/General Manager John Lynch

Terrell Lloyd/49ers
Head Coach Kyle Shanahan
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Head Coach Kyle Shanahan

Terrell Lloyd/49ers
Assistant General Manager Brian Hampton, Head Coach Kyle Shanahan, President of Football Operations/General Manager John Lynch
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Assistant General Manager Brian Hampton, Head Coach Kyle Shanahan, President of Football Operations/General Manager John Lynch

Terrell Lloyd/49ers
President of Football Operations/General Manager John Lynch
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President of Football Operations/General Manager John Lynch

Terrell Lloyd/49ers
President of Football Operations/General Manager John Lynch
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President of Football Operations/General Manager John Lynch

Terrell Lloyd/49ers
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