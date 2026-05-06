 Skip to main content
Advertising
5 Notas de: Liniero Defensivo Romello Height
5 Notas de: Liniero Defensivo Romello Height
Conoce al nuevo jugador de la línea defensiva de los San Francisco 49ers, Romello Height, desde su trayectoria, sus pasatiempos y más.
By Brooke Evans May 06, 2026

Los San Francisco 49ers sumaron a su frente defensivo a Romello Height de la Universidad de Texas Tech, seleccionado número 70 en el NFL Draft 2026. Un ala defensiva de gran energía con un viaje único hacia la NFL, Height trae consigo producción y personalidad a La Bahía.

"Sentimos que Romello está entre los mejores en este draft en cuanto a esfuerzo, tenacidad y juego implacable", dijo John Lynch, Presidente de Operaciones de Football y General Manager. "Y es es lo que todos estábamos buscando".

Aquí hay cinco cosas que debes saber sobre Height:

1. Su Viaje a la NFL Recorrió Cuatro Programas

Justin Rex/The Associated Press

Después de la secundaria, Height fue un prospecto altamente reclutado, siendo considerado tan alto como el número 32 entre los reclutas de Georgia de acuerdo a ESPN. Al final, escogió a Auburn por encima de ofertas de Florida, Tennessee, Miami, South Carolina, Kentucky, Arizona State, Georgia Tech, y Ole Miss.

La atención que generó desde temprano puso los cimientos para una carrera colegial bien recorrida. Height jugó seis temporadas en cuatro programas (Auburn, USC, Georgia Tech, Texas Tech), adquiriendo experiencia en múltiples sistemas antes de una temporada destacada como senior en Texas Tech, donde obtuvo el reconocimiento de Primer Equipo All-Big 12. Terminó su carrera colegial con 111 tackles, 27 tackles para pérdida de yardas y 16.5 sacks, incluyendo 10.0 en su última temporada.

2. Juega con Demasiada Energía

Ryan Sun/The Associated Press

Si hay algo que define cómo juega Height, es el esfuerzo. Tanto Lynch como el Entrenador en Jefe, Kyle Shanahan, hicieron énfasis en su estilo de juego implacable. Shanahan destacó que él calificó en la cima de la categoría interna "hair on fire", una forma de describir la intensidad y energía de los jugadores.

"La forma en que él juega, el estilo, es exactamente lo que queremos, muy implacable", dijo Shanahan. "Tenemos una calificación llamada 'hair on fire', y él estuvo en la cima de ella".

Height ya está aprovechando la oportunidad que viene en camino, compartiendo su emoción de jugar al lado de Nick Bosa:

"Nick Bosa juega bestial y no puedo esperara a jugar del otro lado... vamos a causar destrozos".

3. Un Chapuzón en la Noche del Draft

David Zalubowski/The Associated Press

Cuando Height recibió la llamada de los 49ers, celebró saltando a la alberca totalmente vestido. Ese momento empató perfecto con el comentario antes del draft del Coordinador Defensivo Raheem Morris, de que "haría una fiesta de alberca" por los prospectos correctos, y Height no perdió la oportunidad de empezarlo.

4. "Mello" Dentro y Fuera de la Cancha

Annie Rice/The Associated Press

Apodado "Mello" por sus compañeros de equipo, Height ha sido forjado por la disciplina, familia y el balance fuera de la cancha. Height viene de una gran familia con un hermano y cinco hermanas, y reconoce a su padre Ronnie, un veterano de la Marina, como una gran influencia en su vida.

"Uno no puede hacer muchas lagartijas a corta edad", Height le contó al Lubbock Avalanche-Journal. "Bueno, algunos pueden, pero yo no podía... pero él me ponía a hacer series de 25 como castigo. Solo aumentaba conforme iba creciendo".

Fuera del campo, disfruta de la pesca y obtuvo un título en Cultura Popular Americana de USC, agregando otra capa a su personalidad más allá del football.

5. Un Perfil Atlético Muy Explosivo

Eric Gay/The Associated Press

La capacidad atlética de Height destacó en el NFL Combine, donde registró un salto vertical de 0.99m y un salto de longitud de 3.18m, ubicándose entre el top 5 de alas defensivas en ambas categorías. Combinado con su energía y motor, esa explosividad se traduce directamente a su habilidad para irrumpir en las jugadas.

back to top

Related Content

news

5 Notas de: Receptor Abierto De'Zhaun Stribling

Conoce más sobre la carrera del nuevo receptor abierto de los San Francisco 49ers, De'Zhaun Stribling, así como sus pasatiempos y su impacto fuera de la cancha.

news

Los 49ers Firman a RB Sincere McCormick, S Patrick McMorris a Contratos por un Año

Los San Francisco 49ers anunciaron hoy que han firmado a RB Sincere McCormick y S Patrick McMorris a contratos por un año.

news

John Lynch y Kyle Shanahan Comentan la Estrategia del Draft 2026

John Lynch y Kyle Shanahan hablan sobre los ocho jugadores seleccionados por los 49ers en el Draft, la competencia en el roster, las decisiones de intercambio y las características que sobresalen de los nuevos jugadores tras el NFL Draft 2026.

news

Los 49ers Llegan a Acuerdos con Agentes Libres No Drafteados

Los San Francisco 49ers anunciaron el día de hoy que han llegado a acuerdos con ocho agentes libres no drafteados.

news

Draft de los 49ers - Clase del 2026: Análisis Jugador por Jugador

Dale una mirada a cada jugador seleccionado por los San Francisco 49ers en el NFL Draft 2026.

news

Los 49ers Seleccionan a OL Enrique Cruz Jr. con el Pick No. 179 del NFL Draft 2026

Con el pick 179 en el NFL Draft 2026, los San Francisco 49ers han seleccionado a OL Enrique Cruz.

news

Los 49ers Seleccionan a LB Jaden Dugger con el Pick No. 154 en el NFL Draft 2026

Con el pick 154 en el NFL Draft 2026, los San Francisco 49ers han seleccionado a LB Jaden Dugger.

news

Los 49ers Seleccionan a CB Ephesians Prysock con el Pick No. 139 en el NFL Draft 2026

Con la selección 139 en el NFL Draft 2026, los San Francisco 49ers han seleccionado a CB Ephesians Prysock.

news

ALERTA DE TRADE: Los 49ers Agregan una Selección de 5ª Ronda y una Selección Futura en un Intercambio de Día 3 con los Ravens

Los San Francisco 49ers intercambian la selección no. 133 a los Baltimore Ravens a cambio de la selección no. 154 y una selección de tercera ronda de 2027 en el día 3 del NFL Draft 2026.

news

Los 49ers Seleccionan a OL Carver Willis con el Pick No. 127 en el NFL Draft 2026

Con la selección 127 en el NFL Draft 2026, los San Francisco 49ers han seleccionado a OL Carver Willis.

news

Los 49ers Seleccionan a DL Gracen Halton con el Pick No. 107 en el NFL Draft 2026

Con la selección 107 en el NFL Draft 2026, los San Francisco 49ers han seleccionado a DL Gracen Halton.

Advertising