5 Notas de: Liniero Defensivo Romello Height

Los San Francisco 49ers sumaron a su frente defensivo a Romello Height de la Universidad de Texas Tech, seleccionado número 70 en el NFL Draft 2026. Un ala defensiva de gran energía con un viaje único hacia la NFL, Height trae consigo producción y personalidad a La Bahía.
"Sentimos que Romello está entre los mejores en este draft en cuanto a esfuerzo, tenacidad y juego implacable", dijo John Lynch, Presidente de Operaciones de Football y General Manager. "Y es es lo que todos estábamos buscando".
Aquí hay cinco cosas que debes saber sobre Height: