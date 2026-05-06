5 Notas de: Liniero Defensivo Romello Height

Si hay algo que define cómo juega Height, es el esfuerzo. Tanto Lynch como el Entrenador en Jefe, Kyle Shanahan, hicieron énfasis en su estilo de juego implacable. Shanahan destacó que él calificó en la cima de la categoría interna "hair on fire", una forma de describir la intensidad y energía de los jugadores.

"La forma en que él juega, el estilo, es exactamente lo que queremos, muy implacable", dijo Shanahan. "Tenemos una calificación llamada 'hair on fire', y él estuvo en la cima de ella".

Height ya está aprovechando la oportunidad que viene en camino, compartiendo su emoción de jugar al lado de Nick Bosa: