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ALERTA DE TRADE: Los 49ers Agregan una Selección de 5ª Ronda y una Selección Futura en un Intercambio de Día 3 con los Ravens

Apr 25, 2026 at 02:33 PM
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Briana Jeannel

Team Reporter

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Los San Francisco 49ers hicieron otro movimiento en el día 3 del NFL Draft 2026, intercambiando la selección no. 133 a los Baltimore Ravens a cambio de la selección no. 154 y una selección de sexta ronda del 2027.

Al volver a la quinta ronda, San Francisco agrega capital del draft a futuro y permaneciendo activos en las rondas medias. La selección adicional de 2027 le da a los 49ers otro activo para drafts futuros y manteniendo múltiples selecciones en el día 3.

El intercambio sigue la tendencia de los 49ers de acumular capital adicional del draft a lo largo del fin de semana para que los San Francisco's construyan la profundidad a lo largo del roster.

San Francisco sigue en pie para realizar la selección no. 139 en la cuarta ronda y ahora harán dos selecciones en la quinta ronda con los números 154 y 179.

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