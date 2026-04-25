ALERTA DE TRADE: Los 49ers Agregan una Selección de 5ª Ronda y una Selección Futura en un Intercambio de Día 3 con los Ravens

Los San Francisco 49ers hicieron otro movimiento en el día 3 del NFL Draft 2026, intercambiando la selección no. 133 a los Baltimore Ravens a cambio de la selección no. 154 y una selección de sexta ronda del 2027.

Al volver a la quinta ronda, San Francisco agrega capital del draft a futuro y permaneciendo activos en las rondas medias. La selección adicional de 2027 le da a los 49ers otro activo para drafts futuros y manteniendo múltiples selecciones en el día 3.

El intercambio sigue la tendencia de los 49ers de acumular capital adicional del draft a lo largo del fin de semana para que los San Francisco's construyan la profundidad a lo largo del roster.