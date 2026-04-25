Los 49ers Seleccionan a OL Carver Willis con el Pick No. 127 en el NFL Draft 2026

Los San Francisco 49ers han seleccionado al liniero ofensivo Carver Willis de la Universidad de Washington con la selección general no. 127 en el NFL Draft 2026.

Willis participó seis temporadas en el football colegial. Cinco de ellas en Kansas State y una en la Universidad de Washington. Willis llegó a los Huskies en 2025 y emergió como un tackle ancla en la línea, obteniendo la mención honorífica All-Big Ten como titular principal. Willis fue pieza clave en reducir los sacks del equipo a la mitad y en crear carriles para mejorar el ataque por tierra.