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Los 49ers Firman a los Corredores Jefferson, Mims a Contratos por Un Año; Colocan un Safety en IR, Liberan al Corredor McCormick

May 28, 2026 at 03:59 PM

Los San Francisco 49ers anunciaron el día de hoy que han firmado a los corredores Jermar Jefferson y Jordan Mims a contratos por un año. Para liberar espacio en el roster, el equipo colocó al Safety Darrick Forrest en la lista de Reserva de Lesionados y enviaron a waivers al corredor Sincere McCormick.

Jefferson (1.78m, 97.52kg) fue seleccionado originalmente por los Detroit Lions en la séptima ronda (257 general) del NFL Draft 2021. A lo largo de su carrera en la NFL de cinco años con los Lions (2021-25), Tennessee Titans (2025) y Arizona Cardinals (2025-26) ha aparecido en 11 partidos acumulando 21 acarreos para 96 yardas y dos touchdowns, y sumando cinco recepciones para 33 yardas. En 2025, Jefferson apareció en dos partidos con los Cardinals.

De 26 años y originario de Harbor City, CA, Jefferson asistió a la Universidad de Oregon State por tres temporadas (2018-20) donde apareció en 27 partidos (21 como titular) registrando 514 acarreos para 2,923 yardas (7.0 en promedio) y 27 touchdowns por tierra, además de 43 recepciones para 299 yardas (7.0 en promedio) y dos touchdowns por aire. Obtuvo los reconocimientos a Jugador Ofensivo del Año Co-Pac-12 y Primer Equipo All-Pac-12 como junior en 2020 y Freshman All-American en 2018.

Mims (1.83m, 92.99kg) ingresó a la NFL al firmar con los Buffalo Bills como agente libre no drafteado, el 12 de mayo de 2023. A lo largo de sus tres años de carrera en la NFL con los Bills (2023), New Orleans Saints (2023-2025) y Tennessee Titans (2025) ha aparecido en 14 partidos y registrado 20 acarreos para 70 yardas, además de 12 recepciones para 71 yardas. En 2025, Jefferson apareció en un partido con los Titans.

De 26 años y originario de Atherton, CA, Mims asistió a la Universidad de Fresno State por seis temporadas (2017-22) donde apareció en 60 partidos (25 como titular) registrando 680 acarreos para 3,290 yardas y 37 touchdowns por tierra, además de 91 recepciones para 971 yardas (10.7 en promedio) y ocho touchdowns por aire.

Forrest (1.80m, 90.72kg) firmó un contrato de Reserva/Futuros con el equipo el 20 de enero de 2026.

McCormick (1.73m, 92.53kg) firmó originalmente con el equipo el 28 de abril de 2026.

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