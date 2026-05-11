El Calendario 2026 de la NFL Será Revelado el 14 de Mayo

Uno de los días más anticipados de la temporada baja está por llegar. El calendario 2026 de la NFL será lanzado el jueves 14 de mayo a las 6 p.m. tiempo de la Ciudad de México, revelando las fechas y hora de cada partido de temporada regular.

La mayoría de los rivales de los San Francisco 49ers en 2026 fueron definidos a través de la formula de rotación del calendario. Además de enfrentarse en dos ocasiones a los rivales de la división NFC West, los 49ers se enfrentarán esta temporada a los 4 equipos de las divisiones NFC East y AFC West.

Los tres juegos restantes en el calendario de San Francisco fueron determinados por haber terminado la temporada 2025 como el tercer lugar de la división NFC West. Esos partidos basados por su posición en la división incluyen duelos contra otros equipos que terminaron como tercer lugar de las divisiones NFC North, AFC East, y NFC South.

Un partido ya está asegurado en el calendario y es el debut de los 49ers en la temporada, además, en el escenario internacional. San Francisco se enfrentará a Los Angeles Rams en el primer partido en la historia de la NFL en Melbourne, Australia. El partido de Semana 1 está programado para el jueves 10 de septiembre a las 5:35 p.m. tiempo del Centro de México, a disputarse en el Melbourne Cricket Ground. Debido a la diferencia de 17 horas, el partido dará inicio en Melbourne el viernes a las 10:35 a.m., y será transmitido en jueves por la noche en el continente americano.

Los oponentes que los 49ers verán como local en la temporada 2026 incluyen a Arizona Cardinals, Los Angeles Rams, Seattle Seahawks, Denver Broncos, Las Vegas Raiders, Philadelphia Eagles, Washington Commanders, Miami Dolphins, y Minnesota Vikings.