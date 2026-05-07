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5 Notas de: Corredor Kaelon Black
Conoce al nuevo corredor de los San Francisco 49ers, Kaelon Black, su carrera colegial, pasatiempos y más.
By Brooke Evans May 07, 2026

Los San Francisco 49ers seleccionaron al corredor Kaelon Black directo del programa de Football de los Indiana Hoosiers con el pick no. 90 en el NFL Draft 2026. Recién llegado de un campeonato nacional, Black trae un estilo de juego físico, versátil y una personalidad que impresionó a todos en San Francisco a lo largo del proceso de selección.

"No tienes de otra mas que amar al chico y todo lo que representa", dijo John Lynch, Presidente de Operaciones de Football y General Manager. "Lo teníamos como el segundo corredor mejor calificado en nuestro tablero", dijo el Entrenador en Jefe Kyle Shanahan en "The Rich Eisen Show."

Aquí hay cinco datos que debes saber sobre Black:

1. Recién Llegado de una Temporada de Campeonato Nacional

CFP/Getty Images

Black fue pieza clave en el camino al Campeonato Nacional de Indiana, concluyendo su temporada final con 1,039 yardas por tierra y 10 touchdowns.

En el partido de rivalidad contra Purdue, corrió para dos touchdowns en una victoria con marcador de 56-3 con la que el programa aseguró su primera temporada regular perfecta. Continuó ese gran paso en la postemporada, liderando al equipo en yardas por tierra en la serie de partidos contra Ohio State, Alabama, Oregon, y Miami, acumulando 241 yardas y tres touchdowns en los playoffs.

En la victoria de Indiana 27–21 sobre los Miami Hurricanes con la que consiguieron el campeonato, Black corrió para 79 yards y consiguió un acarreo clave de 20 yardas en un tercer down con 7 yardas por jugar para mantener la serie viva que concluyó en touchdown.

2. Seis Temporadas Colegiales en Dos Programas

Vasha Hunt/The Associated Press

Black jugó seis temporadas colegiales entre Indiana (2024-25) y James Madison (2020-23) y fue pieza clave en un rol ofensivo versátil. Obtuvo el Reconocimiento de Cuadro de Honor Paul Hornung durante su tiempo en James Madison.

En su carrera, apareció en 56 partidos, registrando 496 acarreos para 2,595 yardas y 17 touchdowns. También agregó 55 recepciones para más de 500 yardas y seis touchdowns por pase.

Su producción como receptor en el inicio de su carrera hace que su potencial sea aún mayor, sumando otra dimensión a su juego más allá del impacto por tierra.

3. Un Corredor al Estilo de Bobby Turner

Mike Stewart/The Associated Press

El estílo físico de Black al correr causó una fuerte impresión en el staff de San Francisco durante el proceso de evaluación del equipo previo al Draft. En el segundo día del NFL Draft 2026, Lynch reflexionó en la relación que Bobby Turner, el entrenador de corredores, forjó con Black antes de que el ex Hoosier recibiera la llamada que le cambiaría la vida.

"Kyle (Shanahan) le preguntó a Kaelon sobre Bobby T y su interacción. Él dijo, 'Amo a Bobby T,' y todos lo amamos. Kaelon es justo su tipo. Es un tipo que trabaja muy duro, corre duro y un gran chico. Esa es una de mis entrevistas favoritas".

Turner siempre ha valorado la rudeza, disciplina y capacidad de aprendizaje en su grupo de corredores. Más allá de las capacidades físicas, es conocido por desafiar la mentalidad de los jugadores, incluyendo pruebas escritas semanales diseñadas para mantener concentrado al grupo.

"Lo número uno es la tenacidad", Turner ha dicho previamente. "Quiero a un joven que es capaz de aprender. Alguien que está dispuesto a aprender y a crecer".

El estilo físico de Black y su ética de trabajo parecen coincidir plenamente con las características con las que Turner ha construido sus grupos de corredores a lo largo de los años.

4. Una Pasión Temprana por el Football

Marta Lavandier/The Associated Press

El amor de Black por el juego surgió a edad temprana.

"Kaelon solía sentarse y solo ver football por horas y horas", contó su madre, Stacy, a NBC Sports Bay Area. "Se quedaba despierto hasta las 2 o 3 de la mañana, viendo partidos viejos de los días en que los pasaban en blanco y negro. Y se iba a dormir con un balón en su mano como almohada. La pasión definitivamente estaba ahí".

Su padre, William, quien jugó football colegial en Norfolk State, bromeó que siempre fue "football en vez de caricaturas".

5. Pasado por Alto por el Combine, Pero No por los 49ers

Ben Liebenberg/2026 Ben Liebenberg

Black no se encontró entre los 319 jugadores invitados al NFL Scouting Combine, pero eso no impactó cómo lo evaluó San Francisco.

"Tienes a alguien que no fue invitado al Combine… pero pensamos que él es uno de los mejores corredores", dijo Shanahan después del Draft.

Los 49ers calificaron a Black como uno de los mejores corredores de la clase, valorando su juego físico, visión y habilidad de ganar yardas extra consistentemente.

Black tampoco empezará desde cero en Santa Clara. Fue compañero en Indiana del actual quarterback de los 49ers Kurtis Rourke y el liniero defensivo C.J. West, dándole una familiaridad temprana dentro del vestidor en su transición a la NFL.

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