5 Notas de: Corredor Kaelon Black

Los San Francisco 49ers seleccionaron al corredor Kaelon Black directo del programa de Football de los Indiana Hoosiers con el pick no. 90 en el NFL Draft 2026. Recién llegado de un campeonato nacional, Black trae un estilo de juego físico, versátil y una personalidad que impresionó a todos en San Francisco a lo largo del proceso de selección.
"No tienes de otra mas que amar al chico y todo lo que representa", dijo John Lynch, Presidente de Operaciones de Football y General Manager. "Lo teníamos como el segundo corredor mejor calificado en nuestro tablero", dijo el Entrenador en Jefe Kyle Shanahan en "The Rich Eisen Show."
Aquí hay cinco datos que debes saber sobre Black: