5 Notas de: Corredor Kaelon Black

El estílo físico de Black al correr causó una fuerte impresión en el staff de San Francisco durante el proceso de evaluación del equipo previo al Draft. En el segundo día del NFL Draft 2026, Lynch reflexionó en la relación que Bobby Turner, el entrenador de corredores, forjó con Black antes de que el ex Hoosier recibiera la llamada que le cambiaría la vida.

"Kyle (Shanahan) le preguntó a Kaelon sobre Bobby T y su interacción. Él dijo, 'Amo a Bobby T,' y todos lo amamos. Kaelon es justo su tipo. Es un tipo que trabaja muy duro, corre duro y un gran chico. Esa es una de mis entrevistas favoritas".

Turner siempre ha valorado la rudeza, disciplina y capacidad de aprendizaje en su grupo de corredores. Más allá de las capacidades físicas, es conocido por desafiar la mentalidad de los jugadores, incluyendo pruebas escritas semanales diseñadas para mantener concentrado al grupo.

"Lo número uno es la tenacidad", Turner ha dicho previamente. "Quiero a un joven que es capaz de aprender. Alguien que está dispuesto a aprender y a crecer".