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Los 49ers Seleccionan a CB Ephesians Prysock con el Pick No. 139 en el NFL Draft 2026

Apr 25, 2026 at 02:55 PM
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Brooke Evans

Digital Editor

ESP 16x9 - Left Align - Pick 11

Los San Francisco 49ers han seleccionado a CB Ephesians Prysock de la Universidad de Washington con la selección general 139 en el NFL Draft 2026.

Prysock jugó cuatro temporadas en dos programas (Universidad de Arizona y UW) siendo pieza clave en la secundaria de los Huskies. Obtuvo la mención honorífica All-Big Ten en 2025 y All-Pac-12 como estudiante de segundo año en 2023. También obtuvo un lugar en el equipo Big Ten All-Academic en su último año. Tan solo en su temporada 2025, empató en el liderato del equipo con 7 PBUs y fue titular todos los 13 partidos (48 tackles, TFL, INT). En su carrera, acumuló 170 tackles.

De 1.93m y 88.9kg, Prysock impresionó a los scouts no solo por su altura, sino con su habilidad de ver el desarrollo de las rutas y ajustar la cobertura de zona. Con un 4.45 en la prueba de las 40 yardas, un salto vertical de 0.99m y 3.15m en el salto de longitud, Prysock usa su impresionante longitud efectivamente y tiene la capacidad de irrumpir en la primera fase de las rutas.

For all 49ers 2026 NFL Draft coverage, visit 49ers.com/draft.

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