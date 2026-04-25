Los 49ers Seleccionan a CB Ephesians Prysock con el Pick No. 139 en el NFL Draft 2026

Los San Francisco 49ers han seleccionado a CB Ephesians Prysock de la Universidad de Washington con la selección general 139 en el NFL Draft 2026.

Prysock jugó cuatro temporadas en dos programas (Universidad de Arizona y UW) siendo pieza clave en la secundaria de los Huskies. Obtuvo la mención honorífica All-Big Ten en 2025 y All-Pac-12 como estudiante de segundo año en 2023. También obtuvo un lugar en el equipo Big Ten All-Academic en su último año. Tan solo en su temporada 2025, empató en el liderato del equipo con 7 PBUs y fue titular todos los 13 partidos (48 tackles, TFL, INT). En su carrera, acumuló 170 tackles.