Los 49ers Seleccionan a LB Jaden Dugger con el Pick No. 154 en el NFL Draft 2026

Los San Francisco 49ers han seleccionado a LB Jaden Dugger de la Universidad de Louisiana Lafayette con la selección general 154 en el NFL Draft 2026.

Dugger jugó cuatro temporadas en dos programas (Georgetown y Louisiana) y fue pieza clave en la defensa, convirtiéndose de safety a linebacker en su carrera. Obtuvo el reconocimiento de Primer Equipo All-Sun Belt en 2025 tras una última temporada impresionante en la que lideró a su equipo con 125 tackles, incluyendo 13 tackles para pérdida de yardas y cuatro sacks. En su carrera, acumuló 220 tackles, demostrando su versatilidad con experiencia en cobertura, presión al pase y apoyo contra la carrera.