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Los 49ers Seleccionan a LB Jaden Dugger con el Pick No. 154 en el NFL Draft 2026

Apr 25, 2026 at 03:22 PM
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Brooke Evans

Digital Editor

ESP 16x9 - Left Align - Pick 11

Los San Francisco 49ers han seleccionado a LB Jaden Dugger de la Universidad de Louisiana Lafayette con la selección general 154 en el NFL Draft 2026.

Dugger jugó cuatro temporadas en dos programas (Georgetown y Louisiana) y fue pieza clave en la defensa, convirtiéndose de safety a linebacker en su carrera. Obtuvo el reconocimiento de Primer Equipo All-Sun Belt en 2025 tras una última temporada impresionante en la que lideró a su equipo con 125 tackles, incluyendo 13 tackles para pérdida de yardas y cuatro sacks. En su carrera, acumuló 220 tackles, demostrando su versatilidad con experiencia en cobertura, presión al pase y apoyo contra la carrera.

Dugger no participó en el NFL Combine, pero llamó la atención de los scouts por su tamaño, longitud y atletismo. De 1.93m y 108.8kg, trae una longitud rara para la posición y una envergadura de 2.13m, y tiene el rango para rastrear carreras amplias. Anteriormente un safety, Dugger muestra una abilidad fuerte en el tackleo en el espacio abierto y buenos instintos en cobertura, dándole las herramientas para desarrollarse como un fuerte linebacker en este, el siguiente nivel.

Para toda la cobertura del NFL Draft de los 49ers, visita 49ers.com/draft.

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