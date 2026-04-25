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Los 49ers Seleccionan a OL Enrique Cruz Jr. con el Pick No. 179 del NFL Draft 2026

Apr 25, 2026 at 03:29 PM
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Brooke Evans

Digital Editor

ESP 16x9 - Left Align - Pick 11

Los San Francisco 49ers han seleccionado al liniero ofensivo Enrique Cruz Jr. de la Universidad de Kansas con la selección general 179 en el NFL Draft 2026.

Cruz Jr. jugó cinco temporadas en el nivel colegial en dos programas (Syracuse y Kansas) y fue pieza clave a lo largo de la línea ofensiva. Fue titular en 18 partidos en Syracuse (15 como tackle izquierdo, tres como tackle derecho) por cuatro temporadas antes de transferirse a Kansas en 2025, donde fue titular los 12 partidos en tackle derecho y obteniendo la mención honorífica All-Big 12.

En el NFL Combine, Cruz Jr. demostró su "longitud sorprendente", de 1.96m y 141.97kg. Los scouts notaron su poder explosivo, control en el juego de pies y balance en el punto de contacto, así como fuerza central para tener control contra la carrera. Entre los tackles ofensivos en el Combine, Cruz Jr. fue el tercero mejor calificado en atletismo (91).

Para toda la cobertura del NFL Draft de los 49ers, visita 49ers.com/draft.

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