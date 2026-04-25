Los 49ers Seleccionan a OL Enrique Cruz Jr. con el Pick No. 179 del NFL Draft 2026

Los San Francisco 49ers han seleccionado al liniero ofensivo Enrique Cruz Jr. de la Universidad de Kansas con la selección general 179 en el NFL Draft 2026.

Cruz Jr. jugó cinco temporadas en el nivel colegial en dos programas (Syracuse y Kansas) y fue pieza clave a lo largo de la línea ofensiva. Fue titular en 18 partidos en Syracuse (15 como tackle izquierdo, tres como tackle derecho) por cuatro temporadas antes de transferirse a Kansas en 2025, donde fue titular los 12 partidos en tackle derecho y obteniendo la mención honorífica All-Big 12.