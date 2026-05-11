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Los Recién Llegados Toman la Cancha para su Primera Práctica de NFL en el Rookie Minicamp

May 11, 2026 at 08:20 AM
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Briana Jeannel

Team Reporter

Los novatos de los San Francisco 49ers pisaron oficialmente el campo por primera vez este viernes como parte del rookie minicamp que el equipo organizó en el SAP Performance Facility.

La práctica integró al cuerpo técnico de los 49ers, incluyendo a Patrick Willis, jugador miembro del Pro Football Hall of Fame, junto a los jugadores seleccionados en el NFL Draft del 2026, novatos agentes libres no seleccionados en el draft y varios jugadores de la escuadra de prácticas. Así es como los nuevos miembros de la organización tomaron sus primeras prácticas en la NFL.

Antes de la práctica, los 49ers anunciaron que habían firmado a seis de los ocho jugadores seleccionados en el Draft 2026 a contratos por cuatro años, incluyendo a WR De'Zhaun Stribling, RB Kaelon Black, OL Carver Willis, CB Ephesians Prysock, LB Jaden Dugger, y OL Enrique Cruz Jr. El equipo también firmó a siete novatos agentes libres no reclutados: TE Khalil Dinkins, DL Bryson Eason, WR Wesley Grimes, DL Mikail Kamara, WR Will Pauling, S Jalen Stroman, y DL James Thompson Jr.

Este viernes fue su primera oportunidad de experimentar la vida como un jugador en la NFL, desde entrar al vestidor a practicar en un uniforme de los 49ers por primera vez.

"Fue divertido", dijo Black después de la práctica. "Estaba muy contento de volver a estar en el campo. Estoy realmente bendecido de ser un profesional ahora y ya estoy ansioso de llevarlo un paso más allá".

Black dijo que la realidad de convertirse en miembro de los 49ers le llegó de lleno cuando entró al vestidor y vio su espacio junto al de el linebacker All-Pro Fred Warner.

"Pusieron mi locker justo al lado del de Fred Warner, así que me quedé pensando, wow, esto es real", dijo Black. "Ya estoy aquí de verdad. Estoy listo para jugar".

El corredor novato también expresó confianza en cómo encaja en la ofensiva de San Francisco y está ansioso de aprender de los veteranos en el grupo de corredores.

"Siento que encajo muy bien", dijo Black. "Ya estoy ansioso de crecer con jugadores como Christian McCaffrey, Jordan James, y Isaac Guerendo".

Black agregó que varios de los veteranos de los 49ers ya le dieron la bienvenida al equipo, incluyendo a McCaffrey, Warner, Brock Purdy, y George Kittle. También se reunió con su compañero de la Universidad de Indiana, Kurtis Rourke en la práctica.

"Fue como en los viejos tiempos", dijo Black sobre atrapar pases de Rourke en la práctica.

"Solo hay que aprender, asimilarlo todo, después ver los videos y mejorar", dijo Black. "Solo así puedes mejorar".

Mientras el rookie minicamp de los 49ers concluye, los nuevos jugadores de la organización seguirán ajustándose al nivel de la NFL tanto adentro como fuera del campo.

Kaelon Black in Action 📸

Take a look at some of RB Kaelon Black's best moments throughout the years.

RB Kaelon Black
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Kyusung Gong/AP Photo
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