Los 49ers se Enfrentarán a los Minnesota Vikings en la Ciudad de México el Domingo por la Noche en la Semana 11

Los San Francisco 49ers estarán de vuelta en la Ciudad de México en 2026, cuando reciban a los Minnesota Vikings en el Sunday Night Football de la Semana 11 en el Estadio Banorte el domingo 22 de noviembre.

El enfrentamiento de horario estelar marca el regreso de los 49ers a la Ciudad de México por primera vez desde el 2022 y es parte del compromiso de la NFL de albergar partidos de temporada regular en México por tres años, expandiendo aún más la presencia internacional de la liga en uno de los mercados globales más apasionados.

Mexico es casa de una de las bases de fans más grandes de la NFL fuera de los Estados Unidos, y la liga, junto a los San Francisco 49ers, continúan invirtiendo en la región a través de iniciativas de interacción con los fans durante todo el año, desarrollo de NFL Flag y programas de impacto en la comunidad.

San Francisco se ha vuelto en un participante familiar en los partidos internacionales en la Ciudad de México. El viaje más reciente del equipo a México fue en la temporada 2022, obteniendo una victoria de 38-10 sobre los Arizona Cardinals en "Monday Night Football" en el Estadio Azteca.

La franquicia también fue parte de un partido histórico en 2005 contra Arizona en el primer partido internacional de temporada regular de la NFL en la Ciudad de México. En general, la NFL ha organizado seis partidos de temporada regular en la Ciudad de México en los últimos 21 años, con los 49ers apareciendo en ellos en dos ocasiones.

"Estamos muy contentos de traer de vuelta partidos de temporada regular de la NFL a la Ciudad de México comenzando en 2026, reafirmando nuestra conexión larga y duradera con los fans en todo el país", dijo el Director General de NFL México, Arturo Olivé. "El Estadio Banorte ha sido sede de algunos momentos increíblemente memorables en nuestra historia internacional, y regresar aquí destaca nuestro compromiso de seguir creciendo el deporte en todos los niveles en el mercado".