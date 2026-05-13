 Skip to main content
Advertising

Los 49ers se Enfrentarán a los Minnesota Vikings en la Ciudad de México el Domingo por la Noche en la Semana 11

May 13, 2026 at 06:19 AM
Author Image
Briana Jeannel

Team Reporter

Mexico Game Match Up 16x9_ESP

Los San Francisco 49ers estarán de vuelta en la Ciudad de México en 2026, cuando reciban a los Minnesota Vikings en el Sunday Night Football de la Semana 11 en el Estadio Banorte el domingo 22 de noviembre.

El enfrentamiento de horario estelar marca el regreso de los 49ers a la Ciudad de México por primera vez desde el 2022 y es parte del compromiso de la NFL de albergar partidos de temporada regular en México por tres años, expandiendo aún más la presencia internacional de la liga en uno de los mercados globales más apasionados.

Mexico es casa de una de las bases de fans más grandes de la NFL fuera de los Estados Unidos, y la liga, junto a los San Francisco 49ers, continúan invirtiendo en la región a través de iniciativas de interacción con los fans durante todo el año, desarrollo de NFL Flag y programas de impacto en la comunidad.

San Francisco se ha vuelto en un participante familiar en los partidos internacionales en la Ciudad de México. El viaje más reciente del equipo a México fue en la temporada 2022, obteniendo una victoria de 38-10 sobre los Arizona Cardinals en "Monday Night Football" en el Estadio Azteca.

La franquicia también fue parte de un partido histórico en 2005 contra Arizona en el primer partido internacional de temporada regular de la NFL en la Ciudad de México. En general, la NFL ha organizado seis partidos de temporada regular en la Ciudad de México en los últimos 21 años, con los 49ers apareciendo en ellos en dos ocasiones.

"Estamos muy contentos de traer de vuelta partidos de temporada regular de la NFL a la Ciudad de México comenzando en 2026, reafirmando nuestra conexión larga y duradera con los fans en todo el país", dijo el Director General de NFL México, Arturo Olivé. "El Estadio Banorte ha sido sede de algunos momentos increíblemente memorables en nuestra historia internacional, y regresar aquí destaca nuestro compromiso de seguir creciendo el deporte en todos los niveles en el mercado".

Como el proveedor oficial de Hospitalidad de la NFL, On Location ha lanzado los paquetes oficiales de boletos y viajes para el NFL Mexico City Game en el Estadio Banorte. Además, algunos paquetes siguen disponibles para el NFL Melbourne Game en el Melbourne Cricket Ground. Los paquetes de viaje de On Location pueden incluir asientos premium y fiestas de aficionados, vuelos redondos, hospedaje de lujo, visitas guiadas y oportunidades únicas en la vida que crean recuerdos para siempre. Visita https://OnLocationExp.com/49ers para saber más sobre asistir los Partidos Internacionales de la NFL con los paquetes oficiales de boletos y viajes de los 49ers.

Related Content

news

Gracias, Jauan Jennings

Tras seis años con los San Francisco 49ers, el receptor abierto Jauan Jennings ha firmado con los Minnesota Vikings en la agencia libre.

news

Los 49ers Firman a LB Worth III, Envían a Waivers a LB Eifler

Los San Francisco 49ers anunciaron hoy que han firmado a LB Larry Worth III a un contrato por tres años. Para hacer lugar en el roster, el equipo liberó a LB Milo Eifler.

news

El Calendario 2026 de la NFL Será Revelado el 14 de Mayo

La NFL dará a conocer el calendario de la temporada regular 2026 el 14 de mayo, revelando las fechas y horas de inicio para los partidos de los San Francisco 49ers.

news

Los Recién Llegados Toman la Cancha para su Primera Práctica de NFL en el Rookie Minicamp

Los novatos de los San Francisco 49ers tomaron parte en sus primeras prácticas en la NFL durante el rookie minicamp en el SAP Performance Facility.

news

Los 49ers Firman a Seis Selecciones del Draft, Siete Novatos Agentes Libres No Seleccionados en el Draft

Los 49ers han firmado a seis de los ocho jugadores seleccionados en el Draft 2026 a contratos por cuatro años, así como a siete novatos agentes libres no seleccionados.

news

Números de los Jugadores de la Clase del Draft 2026 de los 49ers

Mira los primeros números que portarán los ocho novatos de la clase del NFL Draft 2026 de los San Francisco 49ers.

news

7 Conclusiones de los Coordinadores de los 49ers Previo al Rookie Minicamp

Raheem Morris, el Coordinador Defensivo de los San Francisco 49ers, Klay Kubiak, Coordinador Ofensivo y Brant Boyer, Coordinador de Equipos Especiales, hablaron con los medios previo al rookie minicamp.

news

5 Notas de: Corredor Kaelon Black

Conoce al nuevo corredor de los San Francisco 49ers, Kaelon Black, su carrera colegial, pasatiempos y más.

news

Las Posibilidades Dentro de la Línea Defensiva

Después de los Drafts de 2025 y 2026, la línea defensiva de los San Francisco 49ers cuenta con jugadores jóvenes que pueden aportar en conjunto con la presencia veterana en el roster.

news

5 Notas de: Liniero Defensivo Romello Height

Conoce al nuevo jugador de la línea defensiva de los San Francisco 49ers, Romello Height, desde su trayectoria, sus pasatiempos y más.

news

5 Notas de: Receptor Abierto De'Zhaun Stribling

Conoce más sobre la carrera del nuevo receptor abierto de los San Francisco 49ers, De'Zhaun Stribling, así como sus pasatiempos y su impacto fuera de la cancha.

Advertising