 Skip to main content
Advertising

Gracias, Jauan Jennings

May 12, 2026 at 08:46 PM
Author Image
Briana Jeannel

Team Reporter

El receptor abierto Jauan Jennings es parte de la ola de movimientos en la agencia libre del roster de los San Francisco 49ers esta temporada baja. Después de su tiempo en La Bahía, Jennings se dirige a los Minnesota Vikings en un contrato por un año para el próximo capítulo de su carrera en la NFL.

Jennings fue seleccionado por San Francisco en la séptima ronda (217 general) del NFL Draft 2020 y rápidamente se convirtió en uno de los jugadores más fiables de la ofensiva. En las dos temporadas pasadas, el receptor veterano surgió como uno de los objetivos principales del equipo, acumulando 132 recepciones para 1,618 yardas y 15 touchdowns.

En 2025, Jennings fue titular en 15 partidos y registró 55 recepciones para 643 yardas y un record personal de nueve touchdowns. En la temporada revelación de 2024 registró récords personales con 77 recepciones en 113 pases para 975 yardas. A lo largo de sus seis años con San Francisco, Jennings apareció en 75 partidos (32 como titular) acumulando 210 recepciones para 2,581 yardas (12.3 en promedio) y 22 touchdowns.

El receptor veterano también entregó algunos de los momentos más grandes de la franquicia en el escenario de la postemporada. Jennings apareció en 11 partidos de playoffs registrando 23 recepciones para 289 yardas y un touchdown. Además, completó los dos intentos de pase que realizó en la postemporada para 50 yardas y dos touchdowns.

Entre algunos de los muchos momentos memorables de Jennings vistiendo el rojo y oro, una actuación destaca sobre el resto. En el Super Bowl LVIII en contra de los Kansas City Chiefs, Jennings dejó huella al atrapar y lanzar un touchdown en el mismo partido. Recibió un pase de anotación de 10 yardas de parte del quarterback Brock Purdy y conectó con el corredor Christian McCaffrey en un pase de touchdown de 21 yardas.

Best of Wide Receivers | 2025 in Review

Take a look back at some of the best photos of San Francisco 49ers wide receivers from the 2025 season.

WR Jauan Jennings
1 / 58

WR Jauan Jennings

Dylan Goodman/49ers
WR Jauan Jennings
2 / 58

WR Jauan Jennings

Kym Fortino/49ers
WR Jordan Watkins
3 / 58

WR Jordan Watkins

Terrell Lloyd/49ers
WR Demarcus Robinson
4 / 58

WR Demarcus Robinson

Dylan Goodman/49ers
WR Skyy Moore
5 / 58

WR Skyy Moore

Kym Fortino/49ers
WR Demarcus Robinson
6 / 58

WR Demarcus Robinson

Dylan Goodman/49ers
WR Skyy Moore
7 / 58

WR Skyy Moore

Dylan Goodman/49ers
WR Jauan Jennings
8 / 58

WR Jauan Jennings

Kym Fortino/49ers
WR Malik Turner
9 / 58

WR Malik Turner

Dylan Goodman/49ers
WR Ricky Pearsall
10 / 58

WR Ricky Pearsall

Dylan Goodman/49ers
WR Ricky Pearsall
11 / 58

WR Ricky Pearsall

Dylan Goodman/49ers
WR Jauan Jennings
12 / 58

WR Jauan Jennings

Dylan Goodman/49ers
WR Skyy Moore
13 / 58

WR Skyy Moore

Dylan Goodman/49ers
WR Kendrick Bourne
14 / 58

WR Kendrick Bourne

Dylan Goodman/49ers
WR Jauan Jennings
15 / 58

WR Jauan Jennings

Kym Fortino/49ers
WR Ricky Pearsall
16 / 58

WR Ricky Pearsall

Kym Fortino/49ers
WR Kendrick Bourne
17 / 58

WR Kendrick Bourne

Terrell Lloyd/49ers
WR Skyy Moore
18 / 58

WR Skyy Moore

Dylan Goodman/49ers
WR Kendrick Bourne
19 / 58

WR Kendrick Bourne

Dylan Goodman/49ers
WR Jauan Jennings, WR Ricky Pearsall
20 / 58

WR Jauan Jennings, WR Ricky Pearsall

Dylan Goodman/49ers
WR Jauan Jennings
21 / 58

WR Jauan Jennings

Dylan Goodman/49ers
WR Jordan Watkins
22 / 58

WR Jordan Watkins

Dylan Goodman/49ers
WR Demarcus Robinson, WR Kendrick Bourne
23 / 58

WR Demarcus Robinson, WR Kendrick Bourne

Dylan Goodman/49ers
WR Ricky Pearsall
24 / 58

WR Ricky Pearsall

Dylan Goodman/49ers
WR Demarcus Robinson, WR Kendrick Bourne
25 / 58

WR Demarcus Robinson, WR Kendrick Bourne

Terrell Lloyd/49ers
WR Jauan Jennings
26 / 58

WR Jauan Jennings

Terrell Lloyd/49ers
WR Skyy Moore
27 / 58

WR Skyy Moore

Terrell Lloyd/49ers
WR Demarcus Robinson
28 / 58

WR Demarcus Robinson

Terrell Lloyd/49ers
WR Kendrick Bourne, WR Ricky Pearsall
29 / 58

WR Kendrick Bourne, WR Ricky Pearsall

Terrell Lloyd/49ers
WR Skyy Moore
30 / 58

WR Skyy Moore

Terrell Lloyd/49ers
WR Jordan Watkins
31 / 58

WR Jordan Watkins

Terrell Lloyd/49ers
WR Jauan Jennings
32 / 58

WR Jauan Jennings

Terrell Lloyd/49ers
WR Malik Turner
33 / 58

WR Malik Turner

Kym Fortino/49ers
WR Skyy Moore
34 / 58

WR Skyy Moore

Terrell Lloyd/49ers
WR Ricky Pearsall
35 / 58

WR Ricky Pearsall

Terrell Lloyd/49ers
WR Jauan Jennings
36 / 58

WR Jauan Jennings

Terrell Lloyd/49ers
WR Kendrick Bourne
37 / 58

WR Kendrick Bourne

Terrell Lloyd/49ers
WR Ricky Pearsall, WR Kendrick Bourne
38 / 58

WR Ricky Pearsall, WR Kendrick Bourne

Terrell Lloyd/49ers
WR Demarcus Robinson
39 / 58

WR Demarcus Robinson

Kym Fortino/49ers
WR Jauan Jennings
40 / 58

WR Jauan Jennings

Kym Fortino/49ers
WR Demarcus Robinson
41 / 58

WR Demarcus Robinson

Kym Fortino/49ers
WR Demarcus Robinson, WR Jauan Jennings
42 / 58

WR Demarcus Robinson, WR Jauan Jennings

Kym Fortino/49ers
WR Demarcus Robinson
43 / 58

WR Demarcus Robinson

Kym Fortino/49ers
WR Jordan Watkins
44 / 58

WR Jordan Watkins

Kym Fortino/49ers
WR Malik Turner
45 / 58

WR Malik Turner

Kym Fortino/49ers
WR Ricky Pearsall
46 / 58

WR Ricky Pearsall

Terrell Lloyd/49ers
WR Skyy Moore
47 / 58

WR Skyy Moore

Kym Fortino/49ers
WR Jauan Jennings
48 / 58

WR Jauan Jennings

Terrell Lloyd/49ers
WR Skyy Moore
49 / 58

WR Skyy Moore

Terrell Lloyd/49ers
WR Jauan Jennings
50 / 58

WR Jauan Jennings

Terrell Lloyd/49ers
WR Kendrick Bourne
51 / 58

WR Kendrick Bourne

Terrell Lloyd/49ers
WR Demarcus Robinson
52 / 58

WR Demarcus Robinson

Kym Fortino/49ers
WR Kendrick Bourne
53 / 58

WR Kendrick Bourne

Terrell Lloyd/49ers
WR Demarcus Robinson
54 / 58

WR Demarcus Robinson

Terrell Lloyd/49ers
WR Jauan Jennings
55 / 58

WR Jauan Jennings

Terrell Lloyd/49ers
WR Skyy Moore
56 / 58

WR Skyy Moore

Kym Fortino/49ers
WR Kendrick Bourne
57 / 58

WR Kendrick Bourne

Terrell Lloyd/49ers
WR Jauan Jennings
58 / 58

WR Jauan Jennings

Jose Romero/49ers
Advertising
This Ad will close in 3

Related Content

news

Los 49ers Firman a LB Worth III, Envían a Waivers a LB Eifler

Los San Francisco 49ers anunciaron hoy que han firmado a LB Larry Worth III a un contrato por tres años. Para hacer lugar en el roster, el equipo liberó a LB Milo Eifler.

news

El Calendario 2026 de la NFL Será Revelado el 14 de Mayo

La NFL dará a conocer el calendario de la temporada regular 2026 el 14 de mayo, revelando las fechas y horas de inicio para los partidos de los San Francisco 49ers.

news

Los Recién Llegados Toman la Cancha para su Primera Práctica de NFL en el Rookie Minicamp

Los novatos de los San Francisco 49ers tomaron parte en sus primeras prácticas en la NFL durante el rookie minicamp en el SAP Performance Facility.

news

Los 49ers Firman a Seis Selecciones del Draft, Siete Novatos Agentes Libres No Seleccionados en el Draft

Los 49ers han firmado a seis de los ocho jugadores seleccionados en el Draft 2026 a contratos por cuatro años, así como a siete novatos agentes libres no seleccionados.

news

Números de los Jugadores de la Clase del Draft 2026 de los 49ers

Mira los primeros números que portarán los ocho novatos de la clase del NFL Draft 2026 de los San Francisco 49ers.

news

7 Conclusiones de los Coordinadores de los 49ers Previo al Rookie Minicamp

Raheem Morris, el Coordinador Defensivo de los San Francisco 49ers, Klay Kubiak, Coordinador Ofensivo y Brant Boyer, Coordinador de Equipos Especiales, hablaron con los medios previo al rookie minicamp.

news

5 Notas de: Corredor Kaelon Black

Conoce al nuevo corredor de los San Francisco 49ers, Kaelon Black, su carrera colegial, pasatiempos y más.

news

Las Posibilidades Dentro de la Línea Defensiva

Después de los Drafts de 2025 y 2026, la línea defensiva de los San Francisco 49ers cuenta con jugadores jóvenes que pueden aportar en conjunto con la presencia veterana en el roster.

news

5 Notas de: Liniero Defensivo Romello Height

Conoce al nuevo jugador de la línea defensiva de los San Francisco 49ers, Romello Height, desde su trayectoria, sus pasatiempos y más.

news

5 Notas de: Receptor Abierto De'Zhaun Stribling

Conoce más sobre la carrera del nuevo receptor abierto de los San Francisco 49ers, De'Zhaun Stribling, así como sus pasatiempos y su impacto fuera de la cancha.

news

Los 49ers Firman a RB Sincere McCormick, S Patrick McMorris a Contratos por un Año

Los San Francisco 49ers anunciaron hoy que han firmado a RB Sincere McCormick y S Patrick McMorris a contratos por un año.

Advertising