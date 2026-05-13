Gracias, Jauan Jennings

El receptor abierto Jauan Jennings es parte de la ola de movimientos en la agencia libre del roster de los San Francisco 49ers esta temporada baja. Después de su tiempo en La Bahía, Jennings se dirige a los Minnesota Vikings en un contrato por un año para el próximo capítulo de su carrera en la NFL.

Jennings fue seleccionado por San Francisco en la séptima ronda (217 general) del NFL Draft 2020 y rápidamente se convirtió en uno de los jugadores más fiables de la ofensiva. En las dos temporadas pasadas, el receptor veterano surgió como uno de los objetivos principales del equipo, acumulando 132 recepciones para 1,618 yardas y 15 touchdowns.

En 2025, Jennings fue titular en 15 partidos y registró 55 recepciones para 643 yardas y un record personal de nueve touchdowns. En la temporada revelación de 2024 registró récords personales con 77 recepciones en 113 pases para 975 yardas. A lo largo de sus seis años con San Francisco, Jennings apareció en 75 partidos (32 como titular) acumulando 210 recepciones para 2,581 yardas (12.3 en promedio) y 22 touchdowns.

El receptor veterano también entregó algunos de los momentos más grandes de la franquicia en el escenario de la postemporada. Jennings apareció en 11 partidos de playoffs registrando 23 recepciones para 289 yardas y un touchdown. Además, completó los dos intentos de pase que realizó en la postemporada para 50 yardas y dos touchdowns.