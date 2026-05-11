 Skip to main content
Advertising

Los 49ers Firman a LB Worth III, Envían a Waivers a LB Eifler

May 11, 2026 at 03:10 PM

Los San Francisco 49ers han anunciado el día de hoy que firmaron a LB Larry Worth III a un contrato por tres años. Para liberar el espacio requerido en el roster, el equipo liberó a LB Milo Eifler.

Worth III (1.93m, 102.5kg) apareció en 47 partidos (21 como titular) por cuatro temporadas en Jacksonville State (2022-23) y Arkansas (2024-25) donde registró 201 tackles, 10.0 tackles para pérdida de yardas, seis pases defendidos, tres balones sueltos provocados y una intercepción durante su carrera. En 2025 en Arkansas, apareció en 12 partidos (11 como titular) acumulando 64 tackles, un pase defendido y 0.5 tackle para pérdida de yardas. En 2024, apareció en 13 partidos (cinco como titular) acumulando 54 tackles, dos pases defendidos, 1.5 tackles para pérdida de yardas, un balón suelto provocado y 0.5 sack. En 2023 en Jacksonville State, Worth apareció en 13 partidos (cinco como titular) registrando 63 tackles, 6.0 tackles para pérdida de yardas, 3.0 sacks, dos pases defendidos, una intercepción y un balón suelto provocado. En 2022, apareció en nueve partidos acumulando 20 tackles, 2.0 tackles para pérdida de yardas, un pase defendido y un balón suelto provocado.

Eifler (1.88m, 102kg) firmó originalmente un contrato de reserva/futuros con el equipo el 7 de enero de 2026.

Related Content

news

El Calendario 2026 de la NFL Será Revelado el 14 de Mayo

La NFL dará a conocer el calendario de la temporada regular 2026 el 14 de mayo, revelando las fechas y horas de inicio para los partidos de los San Francisco 49ers.

news

Los Recién Llegados Toman la Cancha para su Primera Práctica de NFL en el Rookie Minicamp

Los novatos de los San Francisco 49ers tomaron parte en sus primeras prácticas en la NFL durante el rookie minicamp en el SAP Performance Facility.

news

Los 49ers Firman a Seis Selecciones del Draft, Siete Novatos Agentes Libres No Seleccionados en el Draft

Los 49ers han firmado a seis de los ocho jugadores seleccionados en el Draft 2026 a contratos por cuatro años, así como a siete novatos agentes libres no seleccionados.

news

Números de los Jugadores de la Clase del Draft 2026 de los 49ers

Mira los primeros números que portarán los ocho novatos de la clase del NFL Draft 2026 de los San Francisco 49ers.

news

7 Conclusiones de los Coordinadores de los 49ers Previo al Rookie Minicamp

Raheem Morris, el Coordinador Defensivo de los San Francisco 49ers, Klay Kubiak, Coordinador Ofensivo y Brant Boyer, Coordinador de Equipos Especiales, hablaron con los medios previo al rookie minicamp.

news

5 Notas de: Corredor Kaelon Black

Conoce al nuevo corredor de los San Francisco 49ers, Kaelon Black, su carrera colegial, pasatiempos y más.

news

Las Posibilidades Dentro de la Línea Defensiva

Después de los Drafts de 2025 y 2026, la línea defensiva de los San Francisco 49ers cuenta con jugadores jóvenes que pueden aportar en conjunto con la presencia veterana en el roster.

news

5 Notas de: Liniero Defensivo Romello Height

Conoce al nuevo jugador de la línea defensiva de los San Francisco 49ers, Romello Height, desde su trayectoria, sus pasatiempos y más.

news

5 Notas de: Receptor Abierto De'Zhaun Stribling

Conoce más sobre la carrera del nuevo receptor abierto de los San Francisco 49ers, De'Zhaun Stribling, así como sus pasatiempos y su impacto fuera de la cancha.

news

Los 49ers Firman a RB Sincere McCormick, S Patrick McMorris a Contratos por un Año

Los San Francisco 49ers anunciaron hoy que han firmado a RB Sincere McCormick y S Patrick McMorris a contratos por un año.

news

John Lynch y Kyle Shanahan Comentan la Estrategia del Draft 2026

John Lynch y Kyle Shanahan hablan sobre los ocho jugadores seleccionados por los 49ers en el Draft, la competencia en el roster, las decisiones de intercambio y las características que sobresalen de los nuevos jugadores tras el NFL Draft 2026.

Advertising