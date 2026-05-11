Los 49ers Firman a LB Worth III, Envían a Waivers a LB Eifler

Los San Francisco 49ers han anunciado el día de hoy que firmaron a LB Larry Worth III a un contrato por tres años. Para liberar el espacio requerido en el roster, el equipo liberó a LB Milo Eifler.

Worth III (1.93m, 102.5kg) apareció en 47 partidos (21 como titular) por cuatro temporadas en Jacksonville State (2022-23) y Arkansas (2024-25) donde registró 201 tackles, 10.0 tackles para pérdida de yardas, seis pases defendidos, tres balones sueltos provocados y una intercepción durante su carrera. En 2025 en Arkansas, apareció en 12 partidos (11 como titular) acumulando 64 tackles, un pase defendido y 0.5 tackle para pérdida de yardas. En 2024, apareció en 13 partidos (cinco como titular) acumulando 54 tackles, dos pases defendidos, 1.5 tackles para pérdida de yardas, un balón suelto provocado y 0.5 sack. En 2023 en Jacksonville State, Worth apareció en 13 partidos (cinco como titular) registrando 63 tackles, 6.0 tackles para pérdida de yardas, 3.0 sacks, dos pases defendidos, una intercepción y un balón suelto provocado. En 2022, apareció en nueve partidos acumulando 20 tackles, 2.0 tackles para pérdida de yardas, un pase defendido y un balón suelto provocado.