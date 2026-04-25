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Los 49ers Seleccionan a RB Kaelon Black con el Pick No. 90 en el NFL Draft 2026

Apr 24, 2026 at 08:04 PM
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Brooke Evans

Digital Editor

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Los San Francisco 49ers han seleccionado al corredor Kaelon Black de la Universidad de Indiana con la selección general número 90 del NFL Draft 2026.

Black jugó seis temporadas colegiales entre la Universidad de Indiana y James Madison y fue un contribuidor clave en un rol ofensivo versátil. Obtuvo el reconocimiento al Cuadro de Honor Paul Hornung en su tiempo en James Madison. A lo largo de su carrera, acumuló 2,261 yardas por tierra con múltiples partidos de 100 yardas por tierra, y llegó a la zona de anotación 10 veces durante su temporada final en Indiana.

De 1.75m y 94.35kg, Black impresionó a los evaluadores en el NFL Combine con su estilo agresivo al correr, su habilidad de concluir tras el contacto y un momentum consistente hacia el frente. Black corre con caderas fuertes y una mentalidad de caer al frente, usando su fuerza y balance de contacto para obtener yardas extra y mantener las series en movimiento.

Para toda la cobertura del NFL Draft 2026 de los 49ers, visita 49ers.com/draft.

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