Los 49ers Seleccionan a RB Kaelon Black con el Pick No. 90 en el NFL Draft 2026

Los San Francisco 49ers han seleccionado al corredor Kaelon Black de la Universidad de Indiana con la selección general número 90 del NFL Draft 2026.

Black jugó seis temporadas colegiales entre la Universidad de Indiana y James Madison y fue un contribuidor clave en un rol ofensivo versátil. Obtuvo el reconocimiento al Cuadro de Honor Paul Hornung en su tiempo en James Madison. A lo largo de su carrera, acumuló 2,261 yardas por tierra con múltiples partidos de 100 yardas por tierra, y llegó a la zona de anotación 10 veces durante su temporada final en Indiana.