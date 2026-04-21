Lunes de Mock Draft 8: El Panorama de los 49ers en Cuatro Rondas

Ronda 1, Pick 27: Caleb Lomu - OT, Utah

Ronda 2, Pick 58: Germie Bernard - WR, Alabama

Ronda 4, Pick 127: VJ Payne - S, Kansas State

Ronda 4, Pick 133: LT Overton - EDGE, Alabama

Ronda 4, Pick 138: Jude Bowry - OT, Boston College

RRondaund 4, Pick 139: Uar Bernard - DT, Jugador del programa International Player Pathway

"... démosle Lomu a los Niners, quien es el mejor prospecto auténtico en tackle izquierdo que queda".

Akheem Mesidor - EDGE, Miami

"La posición de Edge se perfila como una necesidad mayor en San Francisco, y me encanta que Mesidor encaja en esta defensa. Es un rusher fuerte y con poder que puede llegar al backfield, que es ideal para tratar con quarterbacks como Matthew Stafford de los Rams. Sumarlo a una defensiva sana en los 49ers sería un gran movimiento".

Caleb Lomu - OT, Utah

"San Francisco puede seleccionar a un edge aquí, pero se siente como una forma sabia de estar un paso adelante de un problema que puede volverse urgente muy rápido... Lomu le da a Kyle Shanahan y John Lynch un tackle izquierdo con alto potencial para desarrollar en una ventana hecha para ganar ahora, le ofrece habilidades motrices para encajar en su juego por tierra y un rango suficiente en protección al pase para proteger eventualmente el lado ciego de Brock Purdy".

Caleb Lomu - OT, Utah

"La presión al pase es una área que los Niners deben atender en algún momento, pero tener seguro en la línea ofensiva también importa. Lomu puede ser considerado el titular en proceso detrás de Trent Williams. El tackle izquierdo estelar recién terminó su enfrentamiento contractual con el equipo, pero cumplirá 38 en julio".

Ronda 1, Pick 27: Malachi Lawrence - EDGE, UCF

Ronda 2, Pick 58: Gennings Dunker - G, Iowa

Ronda 4, Pick 127: Charles Demmings - CB, Stephen F. Austin

Ronda 4, Pick 133: Cyrus Allen - WR, Cincinnati

Ronda 4, Pick 138: Bud Clark - S, TCU

Ronda 4, Pick 139: Dametrious Crownover - OT, Texas A&M

"No se sorprendan si Lawrence es elegido mucho antes de lo esperado (sí, mucho antes aún que esto). Es un rusher que tiene aceleración rápida después de los bloqueos iniciales, y esa velocidad permanece en sus planes de rush... Lawrence le daría a los 49ers un rusher de calidad que tiene la velocidad de cierre para generar presión constante.

Considero a Dunker como un guardia en la NFL, y tiene mucho sentido aquí como competencia directa para ser el guardia izquierdo titular. Juega con un tiempo excelente en las manos y puede entrar al marco de los defensivos de manera rápida".

Ronda 1, Pick 27: Max Iheanachor - OT, Arizona State

Ronda 2, Pick 58: Gabe Jacas - DE, Illinois

"El legendario tackle izquierdo (Trent Williams) cumplirá 38 años en pleno Training camp este verano, lo que significa que San Francisco tiene que pensar en el futuro. Iheanachor fue titular en 31 partidos en su carrera colegial, tiene abrazos largos de 86 cm y es rápido para salir de su set. Pero también es relativamente nuevo en football, llegando al deporte en 2022. Podría pasar un tiempo desarrollándose y convertirse eventualmente en el indicado.

Los Niners sufrieron las pérdidas de Nick Bosa y Mykel Williams la temporada pasada, y ambos regresos harán maravillas en la presión al pase. Pero no hay cómo ignorar que el equipo tuvo 20 sacks la temporada pasada, por mucho el número más bajo de toda la liga. Jacas tuvo 11 sacks la temporada pasada, como mínimo ofrecería profundidad en caso de que los titulares estén fuera nuevamente".

Max Iheanachor - OT, Arizona State

"Iheanachor no jugó football hasta hace 5 años, así que es muy moldeable para el coach de línea ofensiva Chris Foerster".

Caleb Lomu - OT, Utah

"Lomu es el tipo de tackle atlético que puede triunfar en el esquema de Kyle Shanahan. Necesita mejorar su juego sucio y fuerza, pero cuando Trent Williams decida retirarse, Lomu debe estar listo".

Keldric Faulk - EDGE, Auburn

"Nick Bosa y Mykel Williams vienen de lesiones que terminaron con sus temporadas, y Bryce Huff se retiró inesperadamente, así que es por eso que necesitan a Faulk".

Keldric Faulk - EDGE, Auburn

"Las lesiones ACL de Nick Bosa y Mykel Williams el año pasado enfatizaron por qué los 49ers necesitan sumar en la profundidad en edge. Lo que típicamente es una defensa disruptiva se convirtió en una de las peores de la liga en afectar al quarterback con ese par fuera de la cancha. Claro, este grupo puede estar saludable en 2026 y volver a su forma, pero ¿es eso una apuesta segura? Muchos esperaban que los 49ers traigan ayuda en la presión al pase en agencia libre, pero al mantenerse quietos en ese frente, sería en lo mejor de sus intereses agregar otra arma a través del draft. Keldric Faulk y Cashius Howell son las dos mejores opciones en el número 27, y nos iremos con el primero debido a las preocupaciones de la longitud de los brazos de Howell".

Caleb Lomu - OT, Utah

"Trent Williams no jugará como tackle izquierdo por siempre. Lomu será una buena selección aquí. Aunque sufrió contra Texas Tech, Caleb Lomu fue mayormente excelente como tackle izquierdo para Utah esta temporada pasada".

Caleb Lomu - OT, Utah

"Cuando vimos los videos de Utah por primera vez, Lomu destacó inmediatamente por su tamaño y habilidades motrices. Necesitará pasar su primer año fuera para reforzarse antes de reemplazar a Trent Williams".

Emmanuel McNeil-Warren - S, Toledo