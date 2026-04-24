ALERTA DE TRADE: Los 49ers Intercambian con los Dolphins en la Ronda 1 del NFL Draft 2026

Los San Francisco 49ers hicieron un intercambio durante la primera ronda del NFL Draft 2026, bajando de la selección no. 27 a la no. 30 en un trato con los Miami Dolphins.

San Francisco envió las selecciones no. 27 y no. 138 a Miami a cambio de la no. 30, originalmente propiedad de los Denver Broncos, y la no. 90, que vino de los Houston Texans.

Al retroceder tres posiciones en la primera ronda, los 49ers mantienen la posibilidad de seleccionar a un prospecto alto al mismo tiempo que agregan otra selección del día 2. La selección no. 90 de la tercera ronda le da flexibilidad extra a San Francisco en la construcción de la profundidad de su roster.