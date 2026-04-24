ALERTA DE TRADE: Los 49ers Intercambian con los Jets en la Ronda 1 del NFL Draft 2026

Los San Francisco 49ers hicieron otro movimiento durante la primera ronda del NFL Draft 2026, intercambiando la selección no. 30 a los New York Jets a cambio de las selecciones no. 33 y no. 179.

Tras haber bajado previamente de la selección no. 27 a la no. 30, San Francisco hizo un nuevo intercambio, esta vez desplazándose a la primera parte de la segunda ronda y agregando una selección de las rondas finales. Este movimiento le da a los 49ers capital adicional en el draft mientras que permanecen cerca de la cima del día 2.