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ALERTA DE TRADE: Los 49ers Intercambian Nuevamente en el Día 2 con los Browns

Apr 24, 2026 at 06:07 PM
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Briana Jeannel

Team Reporter

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Los San Francisco 49ers siguen moldeando su panorama en el draft en el día 2 del NFL Draft 2026, intercambiando las selecciones no. 58 y no. 152 a los Cleveland Browns a cambio de las selecciones no. 70 y no. 107.

El trato envía a San Francisco 12 puestos atrás en la segunda ronda y suman otra selección de cuarta ronda. La selección no. 152 fue adquirida originalmente temprano en el día de los Dallas Cowboys en el intercambio que involucró al linebacker Dee Winters..

San Francisco ahora posee la selección no. 70 en la tercera ronda y agregaron una selección en la cuarta ronda durante este NFL Draft.

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