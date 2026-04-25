ALERTA DE TRADE: Los 49ers Intercambian Nuevamente en el Día 2 con los Browns

Los San Francisco 49ers siguen moldeando su panorama en el draft en el día 2 del NFL Draft 2026, intercambiando las selecciones no. 58 y no. 152 a los Cleveland Browns a cambio de las selecciones no. 70 y no. 107.

El trato envía a San Francisco 12 puestos atrás en la segunda ronda y suman otra selección de cuarta ronda. La selección no. 152 fue adquirida originalmente temprano en el día de los Dallas Cowboys en el intercambio que involucró al linebacker Dee Winters..