Los 49ers Seleccionan a De'Zhaun Stribling con la Selección No. 33 en el NFL Draft 2026

Los San Francisco 49ers han seleccionado al receptor abierto De'Zhaun Stribling de la Universidad de Mississippi con la selección general no. 33 en el NFL Draft 2026.

Stribling jugó cuatro temporadas al nivel colegial (Washington State, Oklahoma State, y Ole Miss) y fue un contribuyente clave en algunas de las ofensivas más productivas del football colegial. Obtuvo mención honorífica All-Pac-12 en 2021 y fue nombrado a la lista de pretemporada Biletnikoff Award. A lo largo de su carrera, sumó 261 recepciones, 2,964 yardas por recepción y 23 touchdowns.