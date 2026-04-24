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NFL Draft 2026: Lista Completa de las Selecciones de los 49ers en el Draft

Published: Apr 23, 2026 at 09:58 PM Updated: Apr 23, 2026 at 09:15 PM
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Briana Jeannel

Team Reporter

2026 Picks 16x9

Los San Francisco 49ers hicieron múltiples movimientos en la primera noche del NFL Draft 2026, modificando sus selecciones en camino a los días 2 y 3.

Primero, San Francisco intercambió las selecciones no. 27 y no. 138 a los Miami Dolphins a cambio de las selecciones no. 30 y no. 90. Más tarde en la primera ronda, los 49ers intercambiaron la selección no. 30 a los New York Jets por las no. 33 y no. 179. También enviaron previamente su selección de tercera ronda (no. 92) a los Dallas Cowboys en un trato por separado a cambio de DL Osa Odighizuwa en la agencia libre.

Full Breakdown of the 49ers 2026 Draft Picks:

  • Round 2: No. 33
  • Round 2: No. 58
  • Round 3: No. 90
  • Round 4: No. 127
  • Round 4: No. 133
  • Round 4: No. 139
  • Round 5: No. 179

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