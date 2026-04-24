NFL Draft 2026: Lista Completa de las Selecciones de los 49ers en el Draft

Primero, San Francisco intercambió las selecciones no. 27 y no. 138 a los Miami Dolphins a cambio de las selecciones no. 30 y no. 90. Más tarde en la primera ronda, los 49ers intercambiaron la selección no. 30 a los New York Jets por las no. 33 y no. 179. También enviaron previamente su selección de tercera ronda (no. 92) a los Dallas Cowboys en un trato por separado a cambio de DL Osa Odighizuwa en la agencia libre.