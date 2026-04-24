NFL Draft 2026: Lista Completa de las Selecciones de los 49ers en el Draft

Los San Francisco 49ers hicieron múltiples movimientos en la primera noche del NFL Draft 2026, modificando sus selecciones en camino a los días 2 y 3.
Primero, San Francisco intercambió las selecciones no. 27 y no. 138 a los Miami Dolphins a cambio de las selecciones no. 30 y no. 90. Más tarde en la primera ronda, los 49ers intercambiaron la selección no. 30 a los New York Jets por las no. 33 y no. 179. También enviaron previamente su selección de tercera ronda (no. 92) a los Dallas Cowboys en un trato por separado a cambio de DL Osa Odighizuwa en la agencia libre.
Full Breakdown of the 49ers 2026 Draft Picks:
- Round 2: No. 33
- Round 2: No. 58
- Round 3: No. 90
- Round 4: No. 127
- Round 4: No. 133
- Round 4: No. 139
- Round 5: No. 179