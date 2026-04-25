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Los 49ers Seleccionan a DL Romello Height con la Selección no. 70 del NFL Draft 2026

Apr 24, 2026 at 06:59 PM
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Brooke Evans

Digital Editor

ESP 16x9 - Left Align - Pick 11

Los San Francisco 49ers han seleccionado al liniero defensivo Romello Height de Texas Tech con la selección número 70 en el NFL Draft 2026.

Height jugó seis temporadas en el nivel colegial (Auburn, USC, Georgia Tech, Texas Tech) y surgió como una presencia disruptiva desde el edge y una amenaza consistente a los quarterbacks contrarios. Obtuvo el reconocimiento First-Team All-Big 12 y fue nombrado al equipo Pro Football Focus All-Big 12 durante su temporada de senior. A lo largo de su carrera, acumuló 111 tackles, 27 tackles para pérdida, y 16.5 sacks, incluyendo una sorprendente campaña 2025 en Texas Tech donde sumó 10.0 sacks y 11.5 tackles para pérdida.

En el NFL Combine, Height demostró por qué es considerado uno de los linieros defensivos principales por el edge en el draft de 2026. Con 1.88m y 108.4kg, impresionó a los scouts con sus largos pasos dándole la habilidad de competir en el alto nivel, su energía consistente y sus movimientos efectivos. Height corrió un 4.64 en la prueba de las 40 yardas y logró 0.99m en el salto vertical.

Para más de la cobertura del NFL Draft 2026 de los 49eres, visita 49ers.com/draft.

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