Los 49ers Seleccionan a DL Romello Height con la Selección no. 70 del NFL Draft 2026

Los San Francisco 49ers han seleccionado al liniero defensivo Romello Height de Texas Tech con la selección número 70 en el NFL Draft 2026.

Height jugó seis temporadas en el nivel colegial (Auburn, USC, Georgia Tech, Texas Tech) y surgió como una presencia disruptiva desde el edge y una amenaza consistente a los quarterbacks contrarios. Obtuvo el reconocimiento First-Team All-Big 12 y fue nombrado al equipo Pro Football Focus All-Big 12 durante su temporada de senior. A lo largo de su carrera, acumuló 111 tackles, 27 tackles para pérdida, y 16.5 sacks, incluyendo una sorprendente campaña 2025 en Texas Tech donde sumó 10.0 sacks y 11.5 tackles para pérdida.