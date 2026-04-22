Cómo Seguir el NFL Draft 2026

Apr 22, 2026 at 12:57 PM
Brooke Evans

Digital Editor

El NFL Draft 2026 ocurrirá este fin de semana en Pittsburgh, Pennsylvania y los San Francisco 49ers harán la selección número 27 en la primera ronda y cinco selecciones más a lo largo del Draft.

Así es como puedes seguir el 2026 NFL Draft 2026:

¿A qué hora comienza el Draft?

  • Jueves 23 de abril - 6:00 p.m. tiempo del centro de México (Ronda 1)
  • Viernes 24 de abril - 5:00 p.m. tiempo del centro de México (Rondas 2-3)
  • Sábado 25 de abril - 10:00 a.m. tiempo del centro de México (Rondas 4-7)

¿Dónde puedo ver el Draft?

  • Día 1: ESPN, NFL Network, TUDN, Disney+
  • Día 2: ESPN, NFL Network, Vix, Disney+
  • Día 3: ESPN3, NFL Network, Disney+

¿Qué selecciones tienen los 49ers?

El equipo tiene un total de seis selecciones en el draft comenzando con la selección número 27 (sujeto a cambios).

Selecciones del día 1

  • Ronda 1, Pick 27

Selecciones del día 2

  • Ronda 2, Pick 58

Selecciones del día 3

  • Ronda 4 - No. 127
  • Ronda 4 - No. 133 (compensatoria)
  • Ronda 4 - No. 138 (compensatoria)
  • Ronda 4 - No. 139 (compensatoria)

La Central del Draft de los 49ers

Mantente al tanto de todas las noticias alrededor del Draft de los 49ers incluyendo análisis, entrevistas y más en 49ers.com/draft.

Orden Actual del Draft en la Ronda 1

  1. Las Vegas Raiders
  2. New York Jets
  3. Arizona Cardinals
  4. Tennessee Titans
  5. New York Giants
  6. Cleveland Browns
  7. Washington Commanders
  8. New Orleans Saints
  9. Kansas City Chiefs
  10. Cincinnati Bengals
  11. Miami Dolphins
  12. Dallas Cowboys
  13. Los Angeles Rams (via Falcons)
  14. Baltimore Ravens
  15. Tampa Bay Buccaneers
  16. New York Jets (via Colts)
  17. Detroit Lions
  18. Minnesota Vikings
  19. Carolina Panthers
  20. Dallas Cowboys (via Packers)
  21. Pittsburgh Steelers
  22. Los Angeles Chargers
  23. Philadelphia Eagles
  24. Cleveland Browns (via Jaguars)
  25. Chicago Bears
  26. Buffalo Bills
  27. San Francisco 49ers
  28. Houston Texans
  29. Kansas City Chiefs (via Rams)
  30. Miami Dolphins (via Broncos)
  31. New England Patriots
  32. Seattle Seahawks

