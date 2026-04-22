Cómo Seguir el NFL Draft 2026

El NFL Draft 2026 ocurrirá este fin de semana en Pittsburgh, Pennsylvania y los San Francisco 49ers harán la selección número 27 en la primera ronda y cinco selecciones más a lo largo del Draft.
Así es como puedes seguir el 2026 NFL Draft 2026:
¿A qué hora comienza el Draft?
- Jueves 23 de abril - 6:00 p.m. tiempo del centro de México (Ronda 1)
- Viernes 24 de abril - 5:00 p.m. tiempo del centro de México (Rondas 2-3)
- Sábado 25 de abril - 10:00 a.m. tiempo del centro de México (Rondas 4-7)
¿Dónde puedo ver el Draft?
- Día 1: ESPN, NFL Network, TUDN, Disney+
- Día 2: ESPN, NFL Network, Vix, Disney+
- Día 3: ESPN3, NFL Network, Disney+
¿Qué selecciones tienen los 49ers?
El equipo tiene un total de seis selecciones en el draft comenzando con la selección número 27 (sujeto a cambios).
Selecciones del día 1
- Ronda 1, Pick 27
Selecciones del día 2
- Ronda 2, Pick 58
Selecciones del día 3
- Ronda 4 - No. 127
- Ronda 4 - No. 133 (compensatoria)
- Ronda 4 - No. 138 (compensatoria)
- Ronda 4 - No. 139 (compensatoria)
La Central del Draft de los 49ers
Orden Actual del Draft en la Ronda 1
- Las Vegas Raiders
- New York Jets
- Arizona Cardinals
- Tennessee Titans
- New York Giants
- Cleveland Browns
- Washington Commanders
- New Orleans Saints
- Kansas City Chiefs
- Cincinnati Bengals
- Miami Dolphins
- Dallas Cowboys
- Los Angeles Rams (via Falcons)
- Baltimore Ravens
- Tampa Bay Buccaneers
- New York Jets (via Colts)
- Detroit Lions
- Minnesota Vikings
- Carolina Panthers
- Dallas Cowboys (via Packers)
- Pittsburgh Steelers
- Los Angeles Chargers
- Philadelphia Eagles
- Cleveland Browns (via Jaguars)
- Chicago Bears
- Buffalo Bills
- San Francisco 49ers
- Houston Texans
- Kansas City Chiefs (via Rams)
- Miami Dolphins (via Broncos)
- New England Patriots
- Seattle Seahawks