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Los 49ers Firman a RB Khalil Herbert y DL Titus Leo a Contratos por Un Año; Más Movimientos

Aug 03, 2026 at 03:31 PM

Los San Francisco 49ers anunciaron que han firmado a RB Khalil Herbert y DL Titus Leo a contratos por un año. Para liberar espacio en el roster, el equipo envió a waivers a CB Eli Apple y a waivers/lesión DL Mikail Kamara.

Herbert (1.75m, 96.1kg) fue seleccionado originalmente por los Chicago Bears en la sexta ronda (217 general) del NFL Draft 2021. A lo largo de sus cinco años de carrera en la NFL con los Bears (2021-24), Cincinnati Bengals (2024) y New York Jets (2025), ha aparecido en 63 partidos (13 como titular) registrando 416 acarreos para 1,957 yardas y nueve touchdowns además de 54 recepciones para 316 yardas y dos touchdowns. En 2025, Herbert apareció en siete partidos con los Jets acumulando 16 acarreos para 52 yardas y una recepción para cuatro yardas.

Con 28 años y originario de Fort Lauderdale, FL, Herbert asistió a la Universidad de Kansas (2016-19) y Virginia Tech (2020) where donde apareció en 46 partidos (22 como titular) registrando 474 acarreos para 2,917 yardas y 22 touchdowns por tierra, además de 33 recepciones para 293 yardas y un touchdown por aire.

Leo (1.90m, 111.1kg) fue seleccionado originalmente por los Indianapolis Colts en la sexta ronda (211 general) del NFL Draft 2023. A lo largo de sus tres años de carrera en la NFL con los Colts (2023-24), New England Patriots (2025), Tennessee Titans (2025), Cleveland Browns (2025) y Philadelphia Eagles (2025), ha aparecido en cuatro partidos registrando un tackle y un pase defendido. En 2025, Leo firmó con la escuadra de prácticas de los Eagles el 15 de octubre, antes de ser liberado por el equipo el 30 de diciembre.

Con 26 años y originario de Sheepshead Bay, NY, Leo asistió a la Universidad de Wagner (2018-22) donde apareció en 38 partidos (32 como titular) registrando 234 tackles, 40 tackles para pérdida de yardas, 13.0 sacks, seis balones sueltos provocados, cuatro pases defendidos, dos balones sueltos recuperados y una intercepción.

Apple (1.85m, 92kg) firmó un contrato de Reserva/Futuros con el equipo el 20 de enero de 2026.

Kamara (1.85m, 120.2kg) firmó originalmente con el equipo como agente libre no seleccionado en el draft el 26 de abril de 2026.

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