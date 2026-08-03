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Trent Williams Ocupa el Puesto No. 40 en el 'Top 100 Jugadores del 2026' de la NFL

Aug 03, 2026 at 07:02 AM
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Briana Jeannel

Team Reporter

Los San Francisco 49ers siguen siendo representados en la lista anual "Top 100 Jugadores" de la NFL Network. En esta ocasión, es el tackle Trent Williams quien obtiene el puesto número 40 en la lista del 2026.

Williams sigue siendo la piedra angular de la línea ofensiva de los 49ers en camino a su décimosexta temporada  en la NFL. El veterano ha construido una trayectoria que incluye 12 selecciones al Pro Bowl y tres reconocimientos de primer equipo AP All-Pro, manteniéndose como un estándar en su posición.

Esta es la décimotercera aparición de Williams en la lista Top 100 de la NFL. Su primera selección se remonta al año 2013.

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La lista "Top 100 Jugadores del 2026" es una serie de videos producida por NFL Films, destacando el talento élite de la liga, y que actualmente está siendo revelada en X y por streaming en NFL+. Dos jugadores serán revelados a las 7 y 8 a.m. tiempo del pacífico todos los días entre lunes y viernes desde el 22 de junio al 21 de agosto, antes de que un jugador del Top 10 sea revelado cada día hábil comenzando a las 7 a.m. tiempo del pacífico el lunes, 24 de agosto, hasta el viernes, 4 de septiembre.

La lista "NFL Top 100 Jugadores de la NFL" comenzó previo a la temporada 2011, y la lista se forma por jugadores en activo de la NFL, quienes votan por sus compañeros y su desempeño en la temporada anterior.

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