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Los 49ers Firman a WR KhaDarel Hodge, DL Ogbo Okoronkwo a Contratos por un Año, Más Movimientos

Aug 05, 2026 at 10:37 AM

Los San Francisco 49ers anunciaron el día de hoy que han firmado a WR KhaDarel Hodge y a DL Ogbo Okoronkwo a contratos por un año. Para liberar espacio en el roster, el equipo envió a waivers a DL Kevin Givens y a DL Cameron Sample.

Hodge (1.88m, 95.2kg) ingresó originalmente a la NFL tras firmar con Los Angeles Rams como agente libre no seleccionado en el draft el 24 de julio de 2018. A lo largo de seis años en su carrera en la NFL con los Rams (2018), Cleveland Browns (2019-20), Detroit Lions (2021) y Atlanta Falcons (2022-25), ha aparecido en 118 partidos (10 como titular) registrando 67 recepciones para 1,026 yardas (15.3 en promedio) y dos touchdowns. También ha aparecido en cuatro partidos de postemporada. En 2025, Hodge apareció en 12 partidos (uno como titular) con los Falcons registrando tres recepciones para 31 yardas (10.3 en promedio).

Con 31 años y originario de Mendenhal, MS, Hodge asistió a la Universidad Prairie View A&M por tres temporadas (2015-17) donde apareció en 30 partidos registrando 104 recepciones para 1,797 yardas (17.3 en promedio) y 21 touchdowns tras transferirse del Hinds Community College (MS).

Okoronkwo (1.88m, 114.7kg) fue seleccionado originalmente por Los Angeles Rams en la quinta ronda (160general ) del NFL Draft 2018. A lo largo de ocho años en su carrera en la NFL con los Rams (2019-21), Houston Texans (2022), Cleveland Browns (2023-24) y Philadelphia Eagles (2025), ha aparecido en 81 partidos (13 como titular) registrando 127 tackles, 17.0 sacks, cuatro pases defendidos, cuatro balones sueltos provocados y un balón suelto recuperado. También ha aparecido en siete partidos de postemporada, acumulando cuatro tackles y un pase defendido. En 2025, Okoronkwo apareció en un partido con los Eagles.

Con 31 años y originario de Gainesville, FL, Okoronkwo asistió a la Universidad de Oklahoma por cuatro temporadas (2014-17) donde apareció en 46 partidos (27 como titular) registrando 164 tackles, 21.0 sacks y cinco balones sueltos provocados. Como junior en 2016, obtuvo el reconocimiento al Segundo Equipo All-Big-12.

Givens (1.85m, 129.2kg) firmó originalmente con el equipo el 26 de julio de 2026.

Sample (1.90m, 123.3kg) firmó originalmente con el equipo el 13 de abril de 2026.

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