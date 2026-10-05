Los 49ers Mantienen la Racha con una Victoria 24-14 en Partido de la Semana 4 vs. Broncos; Conclusiones del #DENvsSF

Los San Francisco 49ers cerraron su serie de tres partidos consecutivos en casa con una victoria con marcador de 24-14 en la Semana 4 sobre los Denver Broncos en Levi's® Stadium, mejorando su récord a 4-0 por tercera ocasión desde 2019.
Después de que una batalla defensiva mantuviera el partido empatado a 3-3 al medio tiempo, San Francisco encontró su ritmo en la segunda mitad. Los 49ers anotaron tres touchdowns después del descanso, mientras que la defensiva y los equipos especiales lograron jugadas clave para asegurar la cuarta victoria consecutiva del equipo.
El domingo también fue el partido número 167 de temporada regular del entrenador en jefe Kyle Shanahan, pasando a Bill Walsh con más partidos de temporada regular como entrenador en jefe en la historia de la franquicia.
Estas son cinco conclusiones de la victoria de la Semana 4 de los 49ers sobre los Broncos:
1. La Defensiva Marca el Paso
Con pocos puntos temprano en el partido, la defensiva de San Francisco mantuvo al equipo en el partido. Los 49ers mantuvieron a Denver a solo tres puntos en la primera mitad y dejaron a los Broncos fuera de la zona de anotación hasta los últimos cuatro minutos del partido.
S Malik Mustapha ayudó a apagar una serie de Denver en el segundo cuarto con un pase defendido en tercera oportunidad, obligando a los Broncos a despejar. LB Dre Greenlaw estuvo en todo el campo, liderando al equipo con 12 tackles y forzando un balón suelto en el cuarto cuarto.
"Tuvo un partido increíble", dijo Shanahan sobre Greenlaw. "Una temporada increíble hasta ahora... Es bueno poder tener a un miembro de la familia de regreso".
2. Siran Pone la Chispa en los Equipos Especiales de los 49ers
DB Siran Neal logró la jugada que cambió el momento del partido en el tercer cuarto. En una patada de despeje de 61 yardas de P Corliss Waitman, Neal provocó que el regresador de los Broncos Marvin Mims Jr. soltara el balón y lo recuperara él mismo en la yarda 28 de Denver.
El intercambio de balón colocó a los 49ers en territorio de anotación, y la ofensiva lo aprovechó. Nueve jugadas después, QB Brock Purdy conectó con Deebo Samuel Sr. para una anotación de una yarda y así darle a los 49ers la primera ventaja del partido, 10-3.
3. La Ofensiva de los 49ers Encuentra el Ritmo en la Segunda Mitad
Después de una primera mitad de pocos puntos, la ofensiva de los 49ers encontró la zona de anotación tres veces después del medio tiempo. Purdy completó 10 de 16 pases para 89 yardas en los primeros dos cuartos y después completó nueve de 14 pases para 129 yardas y dos touchdowns en la segunda mitad. Purdy terminó el partido con 19 pases completos de 30 intentos para 218 yardas y dos touchdowns.
WR Mike Evans también generó impacto mientras jugaba con una lesión de costilla que hizo que fuera designado cuestionable antes del domingo. Evans lideró a San Francisco con 76 yardas por aire en cinco recepciones, incluyendo una recepción de 17 yardas que colocó a los 49ers en la yarda uno para que RB Christian McCaffrey anotara un touchdown en el cuarto cuarto.
Shanahan alabó a Evans por entrenar con la lesión durante la semana, después de no estar seguro previamente si podría estar disponible para el partido.
"Nunca se quejó, nunca cambió su paso, cómo se comportó", dijo Shanahan. "Fue muy, muy impresionante lo que hizo hoy".
4. Kittle Sella el Partido
Denver redujo la ventaja de San Francisco a tres puntos en el cuarto cuarto, pero TE George Kittle puso el punto final.
Con poco más de dos minutos restantes en el reloj, Purdy conectó con Kittle, quien encontró el espacio abierto y corrió 56 yardas, venciendo al safety de Denver Talanoa Hufanga hacia la zona de anotación. El touchdown extendió la ventaja de San Francisco a 24-14.
Kittle terminó con cuatro recepciones para 70 yardas y un touchdown.
5. La Línea Ofensiva Mantiene Intacto a Purdy y los 49ers Suben a 4-0
Por cuarto partido consecutivo, la línea ofensiva de los 49ers mantuvo a Purdy sin ser derribado.
El grupo también ayudó a que el juego por tierra de los 49ers sumara 140 yardas el domingo, con McCaffrey liderando a la unidad con 52 yardas y un touchdown. Samuel Sr. agregó 44 yardas en tres acarreos, incluyendo carreras para 22 y 20 yardas. También atrapó cinco pases para 26 yardas y un touchdown.
"Creo que Deebo estuvo enorme hoy", dijo Shanahan. "Esas dos carreras en la primera mitad que tuvo, no creo que muchas personas lograran la cantidad de yardas que él logró ahí... pero es algo sorprendente conseguir más de 20 en ambas".
A Continuación
Con la victoria, San Francisco cierra su serie de tres partidos en casa invictos. Los 49ers jugarán de visita por primera vez desde el partido inaugural de la temporada en Melbourne cuando viajen a Seattle para el partido divisional de la NFC West en la Semana 5 contra los Seahawks. Este será el tercer partido divisional en las primeras cinco semanas de la temporada.