Los 49ers Mantienen la Racha con una Victoria 24-14 en Partido de la Semana 4 vs. Broncos; Conclusiones del #DENvsSF

Los San Francisco 49ers cerraron su serie de tres partidos consecutivos en casa con una victoria con marcador de 24-14 en la Semana 4 sobre los Denver Broncos en Levi's® Stadium, mejorando su récord a 4-0 por tercera ocasión desde 2019.

Después de que una batalla defensiva mantuviera el partido empatado a 3-3 al medio tiempo, San Francisco encontró su ritmo en la segunda mitad. Los 49ers anotaron tres touchdowns después del descanso, mientras que la defensiva y los equipos especiales lograron jugadas clave para asegurar la cuarta victoria consecutiva del equipo.

El domingo también fue el partido número 167 de temporada regular del entrenador en jefe Kyle Shanahan, pasando a Bill Walsh con más partidos de temporada regular como entrenador en jefe en la historia de la franquicia.

Estas son cinco conclusiones de la victoria de la Semana 4 de los 49ers sobre los Broncos:

1. La Defensiva Marca el Paso

Con pocos puntos temprano en el partido, la defensiva de San Francisco mantuvo al equipo en el partido. Los 49ers mantuvieron a Denver a solo tres puntos en la primera mitad y dejaron a los Broncos fuera de la zona de anotación hasta los últimos cuatro minutos del partido.

S Malik Mustapha ayudó a apagar una serie de Denver en el segundo cuarto con un pase defendido en tercera oportunidad, obligando a los Broncos a despejar. LB Dre Greenlaw estuvo en todo el campo, liderando al equipo con 12 tackles y forzando un balón suelto en el cuarto cuarto.