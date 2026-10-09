Sigue el Partido | 49ers vs. Seahawks: Semana 5

Los San Francisco 49ers viajarán a Seattle para el encuentro de la Semana 5 de la temporada regular 2026 en contra de los Seahawks en Lumen Field. El partido dará inicio a la 1:25 pm tiempo del Pacífico el domingo 11 de octubre. Así puedes seguir el partido.
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- La transmisión del partido en vivo con los comentaristas Jesús Zárate y Carlos Yustis será transmitida sin costo a los fans exclusivamente en la 49ers App o en 49ers.com/esp. Para ver todo el contenido en español del equipo, por favor da clic aquí.
- Transmisión en México
- El partido de Semana 5 entre 49ers vs. Seahawks será transmitido en radio vía W Deportes 730 AM.
- Transmisión en el Reino Unido
- El partido de Semana 5 entre 49ers vs. Seahawks será transmitido en radio vía talkSPORT Radio.
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PARA CONOCER ANTES DEL PARTIDO
Todo lo que necesitas saber para estar listo al inicio del partido:
🏈 Conoce el Roster — Conoce a los jugadores que se uniformarán esta temporada
📋 Consulta la Tabla de Profundidad — Descubre quiénes se colocan y donde
📺 Jugada a Jugada — Sigue cada serie en tiempo real
🏆 Posiciones — Mira donde se ubican los Niners en la NFC West