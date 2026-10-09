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Sigue el Partido | 49ers vs. Seahawks: Semana 5

Oct 09, 2026 at 02:35 PM
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Ines Diaz

Digital Content Coordinator

Los San Francisco 49ers viajarán a Seattle para el encuentro de la Semana 5 de la temporada regular 2026 en contra de los Seahawks en Lumen Field. El partido dará inicio a la 1:25 pm tiempo del Pacífico el domingo 11 de octubre. Así puedes seguir el partido.

TRANSMISIÓN POR TV

  • Mira el partido
    • FOX
    • Los fans en el Área de la Bahía, pueden ver el partido en FOX 2 KTVU television.
    • NFL+: Mira partidos en vivo locales, de horario estelar, temporada regular y postemporada en tu teléfono o tablet, repeticiones de juego y más.
  • Transmisión internacional
    • Los fans en México pueden ver el partido en vivo en Televisa (Canal 5).
    • Los fans en el Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, México, y en mercados internacionales pueden ver todos los partidos de la NFL en Game Pass International en DAZN.
  • Para más formas de ver, da clic aquí.

ESCUCHA EL PARTIDO

  • Cadena de Radio U.S. Bank de los 49ers
    • Todos los partidos de los 49ers pueden ser escuchados en KSAN (107.7 FM "The Bone"), KNBR (104.5 FM/680 AM), y la Cadena de Radio de los 49ers.
    • Los fans también pueden escuchar en vivo en la 49ers App o en 49ers.com.
  • Cadena de Radio en Español
    • La transmisión del partido en vivo con los comentaristas Jesús Zárate y Carlos Yustis será transmitida sin costo a los fans exclusivamente en la 49ers App o en 49ers.com/esp. Para ver todo el contenido en español del equipo, por favor da clic aquí.
  • Transmisión en México
    • El partido de Semana 5 entre 49ers vs. Seahawks será transmitido en radio vía W Deportes 730 AM.
  • Transmisión en el Reino Unido
    • El partido de Semana 5 entre 49ers vs. Seahawks será transmitido en radio vía talkSPORT Radio.

Para más formas de escuchar, da clic aquí.

PARA CONOCER ANTES DEL PARTIDO

Todo lo que necesitas saber para estar listo al inicio del partido:

🏈 Conoce el Roster — Conoce a los jugadores que se uniformarán esta temporada

📋 Consulta la Tabla de Profundidad — Descubre quiénes se colocan y donde

📺 Jugada a Jugada — Sigue cada serie en tiempo real

🏆 Posiciones — Mira donde se ubican los Niners en la NFC West

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