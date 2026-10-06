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Kyle Shanahan Comparte Actualización de Lesiones tras la Victoria de la Semana 4 Contra los Broncos

Oct 06, 2026 at 04:08 PM
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Brooke Evans

Digital Editor

Los San Francisco 49ers consiguieron la victoria sobre los Denver Broncos, colocando su récord en 4-0 en la temporada. El lunes, el entrenador en jefe Kyle Shanahan habló con los reporteros para compartir las actualizaciones sobre las lesiones y sus reflexiones tras la tercera victoria consecutiva del equipo en el Levi's® Stadium.

Actualización de Lesiones

Los 49ers salieron del partido del domingo con varias lesiones a monitorear de cara a la Semana 5:

  • FB Kyle Juszczyk (rodilla): Sufrió una hiperextensión de rodilla con contusión ósea y estará fuera por varias semanas.
  • S Marques Sigle (tobillo): Sufrió un esguince alto de tobillo y estará fuera por un tiempo.
  • DB Upton Stout (hombro): Sufrió un esguince de la articulación acromioclavicular y su estado se evaluará día a día.

Shanahan dijo que el equipo administrará la carga de trabajo de Stout durante la semana para determinar su disponibilidad para el partido del domingo contra los Seattle Seahawks. Si Stout no puede jugar, CB Ephesians Prysock podría ser candidato para ser activado, mientras que CB Nate Hobbs también podría ser una opción mientras continúa con su rehabilitación.

Los 49ers también continúan monitoreando a varios jugadores que se están preparando para su regreso tras sus lesiones. Shanahan dijo que no está previsto el regreso de los linieros defensivos Nick Bosa y James Thompson Jr. para esta semana.

Sin embargo, DL Mykel Williams podría reforzar el frente defensivo. Williams participó en algunos ejercicios de equipo la semana pasada y podría ser activado al final de esta semana si continúa progresando durante los entrenamientos.

Siguiente Hombre en Fullback

Con Juszczyk fuera durante algunas semanas, los 49ers recurrirán a su grupo de alas cerradas para cubrir su función.

Shanahan señaló a los TE Luke Farrell, Brayden Willis y George Kittle como opciones intercambiables, y se espera que Willis tenga más oportunidades.

"Todos son bastante intercambiables, pero definitivamente le dará a Brayden más oportunidades", dijo Shanahan. "Brayden ha estado listo para este papel".

Los 49ers Mantienen el Rumbo contra Denver

Después de revisar la grabación del partido del domingo, Shanahan se mostró satisfecho con el compromiso del equipo con el estilo de juego físico que los 49ers esperaban contra Denver.

"Creo que todo el equipo simplemente se comprometió con el tipo de partido que pensábamos que fuera", dijo Shanahan. "Pensábamos que iba a ser un partido realmente físico, en el que queríamos controlar el balón y correr bien con el balón en la ofensiva".

La defensiva y los equipos especiales limitaron las jugadas grandes del rival y mantuvieron el marcador bajo durante la primera mitad, antes de que la ofensiva lograra generar jugadas importantes en el cuarto cuarto.

WR Mike Evans también jugó a pesar de su lesión en las costillas y terminó el partido con cinco recepciones. Shanahan dijo que estaba "extremadamente impresionado" con la capacidad de Evans para jugar todo el partido y señaló que no hubo complicaciones después de la victoria.

"He visto a muchos jugadores intentar hacer eso con (una lesión en) las costillas y muy pocas veces logran aguantar todo el partido", dijo Shanahan. "Él aguantó todo el partido y jugó muy bien".

Gran Desvío de Pase de Malik Mustapha el Domingo

S Malik Mustapha ha continuado trabajando para obtener un lugar dentro de la rotación defensiva. El primer entrenamiento de Mustapha este año fue en Australia, después de perderse gran parte del training camp mientras lidiaba con un contratiempo al comienzo del año. Durante las últimas semanas, ha visto un aumento en sus oportunidades.

"Cada vez que ha entrado, creo que ha jugado a un nivel muy alto", dijo Shanahan.

Mustapha realizó un desvío de pase clave en tercer down y cinco yardas contra Denver en el segundo cuarto. Mustapha se enfrentó a TE Evan Engram y alcanzó el balón con su mano derecha para desviarlo. Shanahan calificó la jugada como "una de las jugadas más importantes del partido".

La Línea Defensiva da un Paso al Frente

La línea defensiva de los 49ers ha tenido bastante movimiento, con tan solo cuatro jugadores restantes de los 10 que originalmente formaban parte del grupo. A pesar de los cambios, Shanahan reconoció al grupo por limitar el juego terrestre y las jugadas explosivas.

"Estoy realmente orgulloso de cómo han jugado estas últimas dos semanas", dijo Shanahan. "Tener tantos jugadores nuevos, en la escuadra de prácticas y todos ellos saliendo al campo, dando un paso al frente y manteniendo a ese equipo bajo control en el juego terrestre como lo hicieron, sin permitir jugadas explosivas y persiguiendo a un quarterback móvil. He estado muy contento con ellos estas dos semanas".

El DL novato Romello Height regresó a la acción contra Denver jugando con una protección especial en la mano. Shanahan dijo que tuvo un "buen primer partido de regreso" y señaló que espera que siga progresando esta semana.

Sumándose a la línea defensiva, DL Sebastian Valdez también ha asumido un papel más importante.
"Ha estado esperando esta oportunidad por dos años", dijo Shanahan. "Estábamos bastante seguros de que la aprovecharía cuando la tuviera y no nos ha decepcionado".

Pasando la Página hacia Seattle

Los 49ers jugarán como visitantes en la Semana 5, en un enfrentamiento de la NFC West contra los Seattle Seahawks en Lumen Field.

Game Photos | Broncos vs. 49ers: Week 4

View photo highlights from the San Francisco 49ers Week 4 matchup vs. the Denver Broncos at Levi's® Stadium.

QB Brock Purdy, RB Christian McCaffrey
1 / 55

QB Brock Purdy, RB Christian McCaffrey

Kym Fortino/49ers
WR Malik Turner
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WR Malik Turner

Kym Fortino/49ers
DL Ogbo Okoronkwo
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DL Ogbo Okoronkwo

Kym Fortino/49ers
QB Brock Purdy
4 / 55

QB Brock Purdy

Bryce Fairchild/49ers
S Malik Mustapha
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S Malik Mustapha

Kym Fortino/49ers
TE George Kittle
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TE George Kittle

Bryce Fairchild/49ers
T Trent Williams, QB Brock Purdy, RB Christian McCaffrey
7 / 55

T Trent Williams, QB Brock Purdy, RB Christian McCaffrey

Bryce Fairchild/49ers
CB Renardo Green
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CB Renardo Green

Bryce Fairchild/49ers
TE George Kittle
9 / 55

TE George Kittle

Bryce Fairchild/49ers
RB Christian McCaffrey
10 / 55

RB Christian McCaffrey

Kym Fortino/49ers
DB Deommodore Lenoir
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DB Deommodore Lenoir

Kym Fortino/49ers
LB Jaden Dugger
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LB Jaden Dugger

Kym Fortino/49ers
DL Sebastian Valdez
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DL Sebastian Valdez

Kym Fortino/49ers
CB Jack Jones
14 / 55

CB Jack Jones

Kym Fortino/49ers
LB Fred Warner
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LB Fred Warner

Terrell Lloyd/49ers
LB Dre Greenlaw
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LB Dre Greenlaw

Terrell Lloyd/49ers
San Francisco 49ers Offense
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San Francisco 49ers Offense

Kym Fortino/49ers
DL Ogbo Okoronkwo
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DL Ogbo Okoronkwo

Kym Fortino/49ers
LB Fred Warner
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LB Fred Warner

Kym Fortino/49ers
RB Christian McCaffrey, T Trent Williams
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RB Christian McCaffrey, T Trent Williams

Kym Fortino/49ers
LB Dre Greenlaw
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LB Dre Greenlaw

Kym Fortino/49ers
LB Fred Warner
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LB Fred Warner

Bryce Fairchild/49ers
P Corliss Waitman
23 / 55

P Corliss Waitman

Bryce Fairchild/49ers
CB Renardo Green
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CB Renardo Green

Bryce Fairchild/49ers
LB Garret Wallow
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LB Garret Wallow

Bryce Fairchild/49ers
DL Keion White, LB Fred Warner
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DL Keion White, LB Fred Warner

Bryce Fairchild/49ers
FB Kyle Juszczyk
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FB Kyle Juszczyk

Kym Fortino/49ers
CB Upton Stout
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CB Upton Stout

Terrell Lloyd/49ers
LB Fred Warner
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LB Fred Warner

Terrell Lloyd/49ers
WR Deebo Samuel Sr.
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WR Deebo Samuel Sr.

Kym Fortino/49ers
OL Connor Colby
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OL Connor Colby

Bryce Fairchild/49ers
DB Deommodore Lenoir
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DB Deommodore Lenoir

Bryce Fairchild/49ers
RB Christian McCaffrey
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RB Christian McCaffrey

Terrell Lloyd/49ers
LB Fred Warner
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LB Fred Warner

Terrell Lloyd/49ers
S Malik Mustapha
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S Malik Mustapha

Kym Fortino/49ers
OL Colton McKivitz
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OL Colton McKivitz

Kym Fortino/49ers
QB Brock Purdy
37 / 55

QB Brock Purdy

Kym Fortino/49ers
RB Christian McCaffrey
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RB Christian McCaffrey

Bryce Fairchild/49ers
P Corliss Waitman
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P Corliss Waitman

Bryce Fairchild/49ers
T Trent Williams, OL Dominick Puni
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T Trent Williams, OL Dominick Puni

Bryce Fairchild/49ers
T Trent Williams, QB Brock Purdy, OL Jake Brendel
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T Trent Williams, QB Brock Purdy, OL Jake Brendel

Bryce Fairchild/49ers
WR Deebo Samuel Sr.
42 / 55

WR Deebo Samuel Sr.

Terrell Lloyd/49ers
QB Brock Purdy
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QB Brock Purdy

Terrell Lloyd/49ers
S Malik Mustapha
44 / 55

S Malik Mustapha

Bryce Fairchild/49ers
WR Jacob Cowing
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WR Jacob Cowing

Kym Fortino/49ers
S Malik Mustapha
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S Malik Mustapha

Bryce Fairchild/49ers
WR Jordan Watkins
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WR Jordan Watkins

Bryce Fairchild/49ers
San Francisco 49er Special Teams
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San Francisco 49er Special Teams

Terrell Lloyd/49ers
QB Brock Purdy
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QB Brock Purdy

Kym Fortino/49ers
San Francisco 49ers Offense
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San Francisco 49ers Offense

Kym Fortino/49ers
WR Deebo Samuel Sr.
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WR Deebo Samuel Sr.

Bryce Fairchild/49ers
San Francisco 49ers Defense
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San Francisco 49ers Defense

Bryce Fairchild/49ers
OL Dominick Puni
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OL Dominick Puni

Bryce Fairchild/49ers
LB Luke Gifford
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LB Luke Gifford

Bryce Fairchild/49ers
RB Christian McCaffrey
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RB Christian McCaffrey

Jose Romero/49ers
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