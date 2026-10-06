Kyle Shanahan Comparte Actualización de Lesiones tras la Victoria de la Semana 4 Contra los Broncos

Los San Francisco 49ers consiguieron la victoria sobre los Denver Broncos, colocando su récord en 4-0 en la temporada. El lunes, el entrenador en jefe Kyle Shanahan habló con los reporteros para compartir las actualizaciones sobre las lesiones y sus reflexiones tras la tercera victoria consecutiva del equipo en el Levi's® Stadium.

Actualización de Lesiones

Los 49ers salieron del partido del domingo con varias lesiones a monitorear de cara a la Semana 5:

FB Kyle Juszczyk (rodilla): Sufrió una hiperextensión de rodilla con contusión ósea y estará fuera por varias semanas.

S Marques Sigle (tobillo): Sufrió un esguince alto de tobillo y estará fuera por un tiempo.

DB Upton Stout (hombro): Sufrió un esguince de la articulación acromioclavicular y su estado se evaluará día a día.

Shanahan dijo que el equipo administrará la carga de trabajo de Stout durante la semana para determinar su disponibilidad para el partido del domingo contra los Seattle Seahawks. Si Stout no puede jugar, CB Ephesians Prysock podría ser candidato para ser activado, mientras que CB Nate Hobbs también podría ser una opción mientras continúa con su rehabilitación.

Los 49ers también continúan monitoreando a varios jugadores que se están preparando para su regreso tras sus lesiones. Shanahan dijo que no está previsto el regreso de los linieros defensivos Nick Bosa y James Thompson Jr. para esta semana.

Sin embargo, DL Mykel Williams podría reforzar el frente defensivo. Williams participó en algunos ejercicios de equipo la semana pasada y podría ser activado al final de esta semana si continúa progresando durante los entrenamientos.

Siguiente Hombre en Fullback

Con Juszczyk fuera durante algunas semanas, los 49ers recurrirán a su grupo de alas cerradas para cubrir su función.

Shanahan señaló a los TE Luke Farrell, Brayden Willis y George Kittle como opciones intercambiables, y se espera que Willis tenga más oportunidades.

"Todos son bastante intercambiables, pero definitivamente le dará a Brayden más oportunidades", dijo Shanahan. "Brayden ha estado listo para este papel".

Los 49ers Mantienen el Rumbo contra Denver

Después de revisar la grabación del partido del domingo, Shanahan se mostró satisfecho con el compromiso del equipo con el estilo de juego físico que los 49ers esperaban contra Denver.

"Creo que todo el equipo simplemente se comprometió con el tipo de partido que pensábamos que fuera", dijo Shanahan. "Pensábamos que iba a ser un partido realmente físico, en el que queríamos controlar el balón y correr bien con el balón en la ofensiva".

La defensiva y los equipos especiales limitaron las jugadas grandes del rival y mantuvieron el marcador bajo durante la primera mitad, antes de que la ofensiva lograra generar jugadas importantes en el cuarto cuarto.

WR Mike Evans también jugó a pesar de su lesión en las costillas y terminó el partido con cinco recepciones. Shanahan dijo que estaba "extremadamente impresionado" con la capacidad de Evans para jugar todo el partido y señaló que no hubo complicaciones después de la victoria.

"He visto a muchos jugadores intentar hacer eso con (una lesión en) las costillas y muy pocas veces logran aguantar todo el partido", dijo Shanahan. "Él aguantó todo el partido y jugó muy bien".

Gran Desvío de Pase de Malik Mustapha el Domingo

S Malik Mustapha ha continuado trabajando para obtener un lugar dentro de la rotación defensiva. El primer entrenamiento de Mustapha este año fue en Australia, después de perderse gran parte del training camp mientras lidiaba con un contratiempo al comienzo del año. Durante las últimas semanas, ha visto un aumento en sus oportunidades.

"Cada vez que ha entrado, creo que ha jugado a un nivel muy alto", dijo Shanahan.

Mustapha realizó un desvío de pase clave en tercer down y cinco yardas contra Denver en el segundo cuarto. Mustapha se enfrentó a TE Evan Engram y alcanzó el balón con su mano derecha para desviarlo. Shanahan calificó la jugada como "una de las jugadas más importantes del partido".

La Línea Defensiva da un Paso al Frente

La línea defensiva de los 49ers ha tenido bastante movimiento, con tan solo cuatro jugadores restantes de los 10 que originalmente formaban parte del grupo. A pesar de los cambios, Shanahan reconoció al grupo por limitar el juego terrestre y las jugadas explosivas.

"Estoy realmente orgulloso de cómo han jugado estas últimas dos semanas", dijo Shanahan. "Tener tantos jugadores nuevos, en la escuadra de prácticas y todos ellos saliendo al campo, dando un paso al frente y manteniendo a ese equipo bajo control en el juego terrestre como lo hicieron, sin permitir jugadas explosivas y persiguiendo a un quarterback móvil. He estado muy contento con ellos estas dos semanas".

El DL novato Romello Height regresó a la acción contra Denver jugando con una protección especial en la mano. Shanahan dijo que tuvo un "buen primer partido de regreso" y señaló que espera que siga progresando esta semana.

Sumándose a la línea defensiva, DL Sebastian Valdez también ha asumido un papel más importante.

"Ha estado esperando esta oportunidad por dos años", dijo Shanahan. "Estábamos bastante seguros de que la aprovecharía cuando la tuviera y no nos ha decepcionado".

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