Mykel Williams, Upton Stout Activos vs. Seahawks; Inactivos de la Semana 5 #SFvsSEA

Los San Francisco 49ers han finalizado su lista de jugadores inactivos previo al partido de la Semana 5 contra los Seattle Seahawks en Lumen Field. Con los rosters limitados a 48 jugadores activos en día de partido, varios jugadores han sido descartados para el partido del domingo.

Los 49ers llegan a la Semana 5 con cuatro jugadores descartados en la lista final de lesiones del viernes. Los linieros defensivos Nick Bosa (rodilla/pantorrilla) y James Thompson Jr. (tobillo), fullback Kyle Juszczyk (rodilla), y safety Marques Sigle (tobillo) han sido descartados para el partido del domingo.

DL Mykel Williams (rodilla) y CB Upton Stout (hombro), que estaban listados como cuestionables antes del fin de semana, estarán activos para el partido del domingo.

Williams tendrá su debut de temporada tras comenzar el año en la lista de reserva/PUP mientras se recuperaba de una lesión de ACL en la Semana 9 de la temporada 2025. El liniero defensivo regresó a participación completa en la práctica del viernes y fue elevado al roster activo previo al partido del domingo.