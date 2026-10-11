Mykel Williams Regresa a la Acción tras Recuperación de ACL

Tras casi un año fuera de las canchas, el liniero defensivo de los San Francisco 49ers Mykel Williams está listo para su regreso.

Williams, quien sufrió en la Semana 5 una lesión de ACL que terminó su temporada de novato en 2025, está listo para hacer su debut en la temporada 2026 contra los Seattle Seahawks en Lumen Field.

Seleccionado por San Francisco con la selección general número 11 en el NFL Draft 2025 desde Georgia, Williams tuvo impacto inmediato en su año de novato. Fue titular en los nueve partidos en los que apareció, registrando un total de 20 tackles y un sack antes de que su temporada terminara antes por lesión.

"Estoy listo. Extraño jugar", dijo Williams el miércoles. "Ha sido casi un año desde la última vez que jugué. Solo quiero volver al campo".

Williams se sometió a cirugía el 25 de noviembre de 2025, y pasó la temporada baja superando los retos de la rehabilitación. A lo largo del proceso, se apoyó en su compañero de la línea defensiva Nick Bosa, quien también ha experimentado sus propias lesiones de ACL.

"Bosa fue genial durante mi proceso de recuperación", dijo Williams. "Me apoyé mucho en él, y él estaba dispuesto en darme consejos y decirme qué podía hacer diferente".

Tras dos semanas de vuelta en el campo de prácticas, el entrenador en jefe Kyle Shanahan mostró confianza en el progreso de Williams.

"Ha tenido dos buenas semanas. Estuvo bien la semana pasada y ésta estuvo aún mejor", dijo Shanahan el viernes. "Listo para ponerlo de nuevo en el campo".

El regreso de Williams es otra opción para el frente defensivo de San Francisco, con Bosa y DL James Thompson Jr. descartados para el partido del domingo.

El coordinador defensivo Raheem Morris está ansioso de ver cómo contribuye Williams en el juego por tierra y como pass rusher.

"Es grande, nos da mucha energía", dijo Morris el jueves.

Cuando se le preguntó sobre el primer rival que enfrentará en su regreso, Williams no se mostró particularmente preocupado.