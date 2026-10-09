Los 49ers Liberan a DL Ogbo Okoronkwo

Los San Francisco 49ers anunciaron que han liberado a DL Ogbo Okoronkwo.
Okoronkwo (1.88m, 1147kg) apareció en cuatro partidos (uno como titular) registrando dos tackles y 1.0 sack con el equipo esta temporada.
Los San Francisco 49ers anunciaron que han liberado a DL Ogbo Okoronkwo.
Okoronkwo (1.88m, 1147kg) apareció en cuatro partidos (uno como titular) registrando dos tackles y 1.0 sack con el equipo esta temporada.
Información de transmisión del partido de la Semana 5 de los San Francisco 49ers contra los Seattle Seahawks en Lumen Field.
Los 49ers anuncian que han firmado a WR Xavier Smith a la escuadra de prácticas del equipo y colocado a WR Dante Pettis en la lista de reserva de lesionados de la escuadra de prácticas.
Los 49ers anunciaron que han firmado a DL Viliami Fehoko Jr. a la escuadra de prácticas del equipo.
Kyle Shanahan compartió actualización de lesiones y sus reflexiones sobre el partido en una llamada con los medios tras la Victoria de los 49ers en la Semana 4 sobre los Denver Broncos.
Los San Francisco 49ers aseguraron la victoria 24-14 sobre los Denver Broncos en su partido de la Semana 4 en Levi's® Stadium.
Conoce los jugadores que han sido descartados par el partido de la Semana 4 entre los San Francisco 49ers y los Denver Broncos.
Los 49ers promueven a DL Sebastian Valdez al roster activo, activan a dos jugadores de la escuadra de prácticas y liberan a DL Viliami Fehoko Jr.
Los San Francisco 49ers dieron a conocer las actualizaciones más recientes sobre lesiones previo al partido contra los Denver Broncos.
El quarterback de los San Francisco 49ers quarterback Brock Purdy es nombrado el jugador ofensivo del mes en la NFC en septiembre tras ayudar a guiar a los 49ers a un comienzo 3-0.
Información de transmisión para el partido de la Semana 4 entre los San Francisco 49ers y los Denver Broncos en Levi's® Stadium.
Los 49ers han promovido a WR Brandin Cooks al roster activo, y firmado a WR Malik Turner a la escuadra de prácticas del equipo. Para hacer espacio en el roster, el equipo liberó a WR KhaDarel Hodge.