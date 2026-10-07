Los 49ers Hacen Movimientos en la Escuadra de Prácticas

Los San Francisco 49ers anunciaron que han firmado a WR Xavier Smith a la escuadra de prácticas del equipo. Para liberar espacio en el roster, el equipo colocó a WR Dante Pettis en la lista de reserva de lesionados de la escuadra de prácticas.

Smith (1.75m, 81.6kg) ingresó originalmente a la NFL tras firmar con Los Angeles Rams como agente libre no seleccionado en el draft el 1° de mayo de 2023. A lo largo de tres años de carrera en la NFL con los Rams (2024-26), ha aparecido en 34 partidos (tres como titular) registrando 20 recepciones para 309 yardas además de cuatro acarreos para 36 yardas. También ha aparecido en cinco partidos de postemporada. En 2026, Smith apareció en tres partidos con los Rams antes de ser liberado por el equipo el 2 de octubre.

Con 29 años y originario de Haines City, FL, Smith asistió a la Universidad de Florida A&M por seis temporadas (2017-22) donde apareció en 33 partidos (30 como titular) registrando 228 recepciones para 2,893 yardas y 25 touchdowns además de 20 acarreos para 96 yardas y un touchdown por tierra.