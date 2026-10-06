Los 49ers Firman a DL Fehoko Jr. a la Escuadra de Prácticas

Fehoko Jr. (1.93m, 121.1kg) fue seleccionado originalmente por los Dallas Cowboys en la cuarta ronda (129 general) del NFL Draft 2023. A lo largo de dos años de carrera en la NFL, ha pasado tiempo con los Cowboys (2023-24), Washington Commanders (2025), Indianapolis Colts (2025-26) y San Francisco 49ers (2026). En 2026, Fehoko Jr. firmó con la escuadra de prácticas de los 49ers el 23 de septiembre y fue promovido al roster activo del equipo el 26 de septiembre donde apareció en un partido antes de ser liberado el 3 de octubre.