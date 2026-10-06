Los 49ers Firman a DL Fehoko Jr. a la Escuadra de Prácticas

Los San Francisco 49ers anunciaron el día de hoy que han firmado a DL Viliami Fehoko Jr. a la escuadra de prácticas del equipo.
Fehoko Jr. (1.93m, 121.1kg) fue seleccionado originalmente por los Dallas Cowboys en la cuarta ronda (129 general) del NFL Draft 2023. A lo largo de dos años de carrera en la NFL, ha pasado tiempo con los Cowboys (2023-24), Washington Commanders (2025), Indianapolis Colts (2025-26) y San Francisco 49ers (2026). En 2026, Fehoko Jr. firmó con la escuadra de prácticas de los 49ers el 23 de septiembre y fue promovido al roster activo del equipo el 26 de septiembre donde apareció en un partido antes de ser liberado el 3 de octubre.
Con 26 años y originario de Mountain View, CA, Fehoko Jr. asistió a la Universidad de San Jose State por cinco temporadas (2018-22) donde apareció en 48 partidos registrando 191 tackles, 46.0 tackles para pérdida de yardas, 23.0 sacks, 14 pases defendidos, cinco balones sueltos provocados y dos balones sueltos recuperados.