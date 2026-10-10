Los 49ers Anuncian Movimientos al Roster Previo al #SFvsSEA

Los San Francisco 49ers anunciaron el día de hoy que han firmado a DL Ogbo Okoronkwo a la escuadra de prácticas del equipo. Además, el equipo anunció los siguientes movimientos al roster:

El siguiente jugador ha sido activado de la lista de reserva/físicamente incapaz de desempeñarse:

DL 98 Mykel Williams*

*Los 49ers han removido el estado de juego de Williams como cuestionable para el partido del domingo en contra de los Seattle Seahawks.

Los siguientes jugadores han sido activados de la escuadra de prácticas del equipo (elevaciones estándar):

DL 59 Ogbo Okoronkwo

TE 83 Jack Stoll