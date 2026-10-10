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Los 49ers Anuncian Movimientos al Roster Previo al #SFvsSEA

Oct 10, 2026 at 01:26 PM

Los San Francisco 49ers anunciaron el día de hoy que han firmado a DL Ogbo Okoronkwo a la escuadra de prácticas del equipo. Además, el equipo anunció los siguientes movimientos al roster:

El siguiente jugador ha sido activado de la lista de reserva/físicamente incapaz de desempeñarse:

DL                   98                    Mykel Williams*

*Los 49ers han removido el estado de juego de Williams como cuestionable para el partido del domingo en contra de los Seattle Seahawks.

Los siguientes jugadores han sido activados de la escuadra de prácticas del equipo (elevaciones estándar):

DL                   59                    Ogbo Okoronkwo

TE                   83                    Jack Stoll

Okoronkwo (1.88m, 114.7kg) apareció en cuatro partidos (uno como titular) registrando dos tackles y 1.0 sack con el equipo esta temporada.

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