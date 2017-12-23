Los San Francisco 49ers vienen de ganar su tercera victoria consecutiva y los fans no podrían estar más contentos después de por fin encontrar al Quarterback que esperaban en Jimmy Garoppolo que han mejorado su marca a 4 ganados y 10 partidos haciendo a Garoppolo el primer Quarterback en lograr ganar sus primeros 5 partidos como titular desde que lo hizo Big Ben Roethlisberger al vencer a los Tennessee Titans por un marcador de 25 a 23 en casa.
Ésta ha sido su prueba más fuerte hasta el momento contra Tennessee ya que su defensiva esta rankeada en décimo lugar y Jimmy G. terminó el partido con 31 de 43 pases completos y 381 yardas por aire que es su record personal y un pase de anotación en contra de Titans. Y eso no es lo mejor, lo mejor es que sólo con 67 segundos restantes en el reloj del cuarto cuarto, Garoppolo y compañía maquilaron un drive de siete jugadas sumando 48 yardas para acomodar a Robbie Gould a un gol de campo de 45 yardas para ganar el partido, su tercer partido.
Pero esto ya quedó atrás y ahora viene una prueba mucho más difícil que es enfrentarse a la defensiva número uno al momento, la defensiva de los Jacksonville Jaguars que este año han dejado boquiabiertos a todos con su enorme desempeño y record ganador los cuales pelean una posición más alta en playoffs. Y no sólo su defensiva es buena ya que su ofensiva esta rankeada como la tercera en toda la liga. La buena noticia es que su mejor arma y líder receptor de los Jaguars Marquise Lee no verá acción éste domingo ya que está lesionado del tobillo, pero aun así Blake Bortles se ha visto como nunca esta temporada y vendrán a Santa Clara con hambre de victoria y afianzar su posición en playoffs, claro que la defensa 49er tendrá algo que decir al respecto e ir por su cuarto partido ganado consecutivo sea quien sea el rival al frente.