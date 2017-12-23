Los San Francisco 49ers vienen de ganar su tercera victoria consecutiva y los fans no podrían estar más contentos después de por fin encontrar al Quarterback que esperaban en Jimmy Garoppolo que han mejorado su marca a 4 ganados y 10 partidos haciendo a Garoppolo el primer Quarterback en lograr ganar sus primeros 5 partidos como titular desde que lo hizo Big Ben Roethlisberger al vencer a los Tennessee Titans por un marcador de 25 a 23 en casa.

Ésta ha sido su prueba más fuerte hasta el momento contra Tennessee ya que su defensiva esta rankeada en décimo lugar y Jimmy G. terminó el partido con 31 de 43 pases completos y 381 yardas por aire que es su record personal y un pase de anotación en contra de Titans. Y eso no es lo mejor, lo mejor es que sólo con 67 segundos restantes en el reloj del cuarto cuarto, Garoppolo y compañía maquilaron un drive de siete jugadas sumando 48 yardas para acomodar a Robbie Gould a un gol de campo de 45 yardas para ganar el partido, su tercer partido.