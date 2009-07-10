Mi Nuevo y Mejorado Blog

Primero que todo, quisiera dar mis condolencias a la familia de Steve McNair, especialmente a su esposa e hijos. TambiÈn, mis condolencias van para las organizaciones de los Tennessee Titans y los Baltimore Ravens. Lo que ocurriÛ es una tragedia terrible. …l jugÛ en la NFL por un largo tiempo y fue uno de los m·s grandes quarterbacks durante ese tiempo.

Tecierdo verlo jugando cuando yo era niÒo, y admir·ndolo por su dureza y liderazgo que demostraba en el campo. Cuando pienso sobre Steve, pienso en el gran Super Bowl en el que jugÛ con los Titans. Aunque se quedaron cortos por una yarda para ganar, a˙n recuerdo quÈ gran juego fue y lo bien que Èl jugÛ la serie final.

SÈ que ha pasado alg˙n tiempo desde que actualicÈ mi blog - He estado ocupado esta pretemporada. Desde minicampamentos a OTAs, hasta ser conductor de mi show en TV49 - He tenido mucho en mi plato. Pero realmente, ha sido una gran pretemporada. Nuestro equipo se ve muy bien y estamos listos para que la temporada arranque.

TambiÈn estoy emocionado por firmar una extensiÛn de contrato con el equipo que me mantendr· en San Francisco hasta el 2017. Pienso que si vas a construir una franquicia es muy importante poder mantener a las personas por un periodo extenso de tiempo - es asÌ como ganas partidos. AsÌ que estoy emocionado de haber concluido el trato y alistarme para la temporada venidera.

Ahora que he estado lejos de las instalaciones del equipo por algunas semanas, he hecho mucho en un corto periodo de tiempo.

Fui al Lago Tahoe por una semana con Alex [Smith], Shaun [Hill], Adam [Snyder], Dave [Baas], [Eric] Heitmann and [Joe] Nedney, asÌ como con sus respectivas novias y esposas. Hemos tenido un grandioso tiempo juntos.

Rentamos algunos botes y jet-skis y nos quedamos en la playa pr·cticamente todo el tiempo. TambiÈn jugamos en el torneo de golf de Lonie Paxton en Truckee. Es el centrador largo de los Patriots.

De todos nosotros, Alex fue el que tuvo el mejor torneo de golf. Pero you fui el que ganÛ m·s premios!

Personalmente ganÈ el concurso de m·s cerca del pin en un hoyo y el m·s largo tiro de salida en otro, con un tiro de 325 yardas en la zona. JuguÈ bien y mi equipo terminÛ en tercer lugar, pero el equipo de Alex llegÛ en segundo.

DespuÈs de Tahoe, iba a ir a San Diego para el Cuatro de Julio, pero mis planes se cayeron. En lugar de eso, me quedÈ en San Francisco en la casa de mi amigo, quien es de mi pueblo natal en Rockford, Michigan. Tiene un departamento a dos cuadras de la zona de pesca e hicimos barbacoa en su tejado. TenÌa amigos en casa y sus pap·s estaban en la ciudad tambiÈn, asÌ que fue un buen momento.

Vimos los fuegos artificiales desde el techo y fue realmente agradable, porque tenÌan m˙ltiples fuegos artificiales sobre la BahÌa en ambos lados del muelle. Debido a lo alto que est·bamos, podÌamos ver los fuegos artificiales de Sausalito, Napa, Oakland, Pleasanton y todas esas ·reas. Puedo jurar que vÌ al menos seis diferentes locaciones con fuegos artificiales al mismo tiempo.

Cuando pienso sobre el Cuatro de Julio, recuerdo cÛmo mi perro siempre se volvÌa loco durante los fuegos artificiales. SolÌamos tener fiestas en el Cuatro, porque vivÌamos por un lago. Y el lago siempre tendrÌa fuegos artificiales sobre nuestra casa, asÌ que siempre invit·bamos gente. A˙n puedo retratar a mi perro siendo aterrorizado por los fuegos artificiales. SalÌa cuando se iban y empezaba a ladrar al cielo, y entonces corrÌa hacia los ·rboles para tratar de ladrar a la gente a cargo de encenderlos.

Mi perro nunca subÌa las escaleras de la casa. Nunca.

Pero cada Cuatro de Julio subÌa de inmediato hacia el cuarto de mi hermana y se escondÌa bajo su cama. ImagÌnense...

Hablando del tiempo en casa, ahora, estoy de vuelta en Michigan por las prÛximas dos semanas y tengo un par de bodas a las que debo asistir. Adem·s, tengo familia que ver y amigos con los cuales salir. Y por supuesto, entrenamientos que hacer!

Una de las bodas envuelve a mi compaÒero de cuarto en el colegio y la otra a mi amigo Jason, cuya prometida vivÌa con mi ex-novia en el colegio y nos volvimos buenos amigos. Ahora Èl es el entrenador del programa de lucha de Stanford. He trabajado con Èl al mismo tiempo en que Èl conseguÌ al trabajo y yo era seleccionado en el draft, asÌ que nos hemos hecho cercanos y estarÈ en su fiesta de bodas, la cual deber· ser divertida.

Es divertido como todos empezamos a madurar, y muchos de mis amigos se est·n casando y teniendo hijos. La mayorÌa de mis amigos son m·s grandes que yo - que tengo apenas 24. Por alguna razÛn, tiendo a salir con personas mayores que yo.

No sÈ porquÈ... Supongo que tengo una mente madura. Pero soy muy joven para casarme!

AsÌ que eso es todo lo que he hecho en resumen. EstarÈ de vuelta en el Area de la BahÌa el 20, y despuÈs estarÈ poniendo mi mente y cuerpo en forma para el campo de entrenamiento.