La Defensiva de Adueña de la Sesión Matutina del Miércoles en Napa

La defensiva de los 49ers tuvo un tremendo día el miércoles. Cinco intercepciones ante la ofensiva de los Oakland Raiders ciertamente lo conseguiría.

La primera de dos prácticas en las instalaciones del campamento de entrenamiento de los Raiders, se inclinó de un solo lado, más que una pelea de Mike Tyson en sus días de gloria.

"Los muchachos actuaron de una forma ganadora el día de hoy, y consiguieron algunas jugadas", dijo el coordinador defensivo Greg Manusky. "Pienso que ellos simplemente estaban jugando con sus técnicas y se empezaron a divertir con ello.

Nate Clements consiguió el primer golpe al cuarto en el periodo de práctica de apertura 7-a-7, cuando interceptó un pase de JaMarcus Russell que fue desviado. Pero Clements simplemente estaba calentando; terminó el día con tres intercepciones.

"Jugamos con mucha intensidad. Fue un nivel que nuestro oponente no pudo igualar", dijo Clements. "Fue una de las mejores prácticas en las que he podido participar. ¡Estábamos en la zona!

Después del periodo 7-a-7 de inicio, las cosas mejoraron cuando la defensiva de los 49ers interceptó los primeros dos pases de Russell en el periodo 11-a-11 en la zona roja. Clements consiguió la primera de ellas, seguido del linebacker externo novato, Diyral Briggs.

"¡Eso es lo mejor que me ha pasado en todo el campamento!" dijo Briggs con una enorme sonrisa. "¡Simplemente estoy feliz de que pude demostrar mis manos!"

El quarterback de los Raiders, Bruce Gradkowski fue responsable de las otras dos intercepciones, las cuales consiguieron Clements y Dre' Bly.

"Nunca he visto algo como esto en mis 10 años en la NFL", dijo Bly. "¡Dominar la práctica como lo hicimos, nunca lo había visto en mi vida!"

Bly dijo que las afrentas verbales de los receptores de los Raiders durante el trabajo uno-a-uno, encendieron el fuego en la secundaria de los 49ers, para dejar que su juego hablara por ellos.

"Cualquier ocasión en la que estás compitiendo, cuando a las personas se les va la boca, eso va a motivarte. Y eso es lo que pasó hoy", dijo Bly. "Surgió desde el inició de la práctica y nos encendió. Simplemente mejoró nuestro ritmo y nos hizo jugar a gran nivel".

Pero los 49ers saben que los Raiders buscarán resarcir lo ocurrido en la segunda práctica del miércoles, y que su propio juego necesita ser consistente.

"Ahora tenemos que salir a la siguiente práctica y concluir igual", dijo Briggs. "Es cómo terminas, no cómo inicias".

Notas de la Práctica Matutina

Durante las prácticas individuales, los linebackers internos estaban trabajando en formaciones contra el pase. Una vez que recibieron el balón lanzado en su dirección por el entrenador de linebackers internos, Vantz Singletary, Joe Staley y Takeo Spikes decidieron 'clavar' el balón sobre los postes de gol de campo, como en el basquetbol. Cuando fue el turno de Jeff Ulbrick, el veterano eligió hacerlo como un tiro saltando, en lugar de 'clavarla'.

Otra interesante visión digna de señalarse, ocurrió durante el periodo de equipos especiales. Tanto el ala cerrada de los Raiders, Zach Miller, y el ala cerrada de los 49ers, Vernon Davis, estuvieron trabajando con sus manos al recibir pases en lados opuestos del campo. Aparentemente los ala cerrada del Área de la Bahía, tienen el mismo tipo de ética de trabajo.

Aunque la defensiva se robó el show, la ofensiva de los 49ers, por su parte, fue capaz de hacer algunas jugadas. La mejor en la práctica matutina ocurrió cuando Isaac Bruce superó al esquinero de los Raiders John Bowie en una trayectoria poste. Bruce hizo un gran trabajo alcanzando el pase de Shaun Hill para lograr la recepción.