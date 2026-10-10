Juszczyk y Tres Jugadores Más Descartados vs. Seahawks en la Semana 5; Williams en Duda para el #SFvsSEA

Los San Francisco 49ers concluyeron la última práctica de la semana antes del enfrentamiento divisional de la Semana 5 contra los Seattle Seahawks en Lumen Field.

Jugadores Cuestionables

Williams tuvo participación limitada en las prácticas del miércoles y jueves, pero regresó a participación total el viernes. Se espera que el liniero defensivo, que comenzó la temporada en la lista de jugadores físicamente incapacitados para jugar tras de una lesión del ligamento cruzado anterior que sufrió en la Semana 9 de la temporada 2025, sea activado antes del partido del domingo.

"Ha tenido dos buenas semanas", comentó Shanahan. "Cuando esté en el campo, estará listo para jugar a toda capacidad. Rotamos a nuestros jugadores y entendemos que será su primer partido. Tenemos que ver cómo evoluciona".

Stout estuvo limitado durante la práctica del jueves después de ausentarse el miércoles debido a una lesión en el hombro. No entrenó el viernes y llega al fin de semana como cuestionable. Cuando se le preguntó sobre su ausencia en la práctica del viernes, Shanahan aclaró que no hubo ningún retroceso en su recuperación.

Jugadores Descartados

Bosa y Thompson Jr. no participaron en ninguna práctica durante la semana, por lo que se perderán el enfrentamiento del domingo contra Seattle.

Juszczyk y Sigle también se ausentaron de las tres prácticas de la semana. Juszczyk presenta una hiperextensión de rodilla y una contusión ósea que sufrió en el partido anterior, mientras que Sigle continúa fuera por una lesión en el tobillo.

Jugadores que Regresan sin Estatus de Lesión

WR Mike Evans (costillas) volvió a entrenar de manera limitada el viernes, tras perderse la sesión del jueves. Evans, quien ha jugado con una lesión en las costillas desde la Semana 3, no tiene designación de lesión para el partido de este fin de semana. La semana pasada también jugó a pesar de esta misma lesión.

RB Kaelon Black (enfermedad) se sintió mal el miércoles y tuvo participación limitada, pero regresó con participación total el jueves. DL Romello Height (mano) y LB Jaden Dugger (hombro) participaron totalmente durante la semana. Los tres llegan al fin de semana sin una designación en el reporte de disponibilidad para el partido.

LB Dre Greenlaw, RB Christian McCaffrey, y T Trent Williams regresaron a participación total el jueves y viernes, tras recibir días de descanso el miércoles.

Preparándose para Seattle

Los 49ers se prepararon durante la semana para el ruido de la afición en Lumen Field, donde vivirán por primera vez esta temporada el ambiente tradicional de un partido como visitantes.

"Siempre es un gran reto cuando llegas ahí", comentó Shanahan sobre el ruido del estadio de Seattle.

El equipo practicó durante la semana el conteo silencioso, lo que ayuda a la ofensiva coordinar el inicio de cada jugada sin depender de escuchar las indicaciones del quarterback sobre el ruido de la afición. Shanahan señaló que el equipo mejoró día tras día.