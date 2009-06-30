Brian Jennings: Héroe Olvidado

Entrando en su décima temporada como miembro de los 49ers, Brian Jennings ha sido uno de los jugadores más importantes de la última década. El pateador de largas distancias y ala cerrada ha jugado una parte integral con los equipos especiales de los 49ers y ha sido un pateador rentable durante muchos momentos claves en los juegos de postemporada con goles de campo definitivos para ganar los juegos.

Jennings es también una personalidad única en su clase, practica yoga, pilates, y anhela algún día ser un gran golfista. El golf puede esperar, pero ayudar a los 49ers a regresar a los playoffs como antes, es una prioridad en su carrera.

Afortunadamente para él, es uno de los mejores pateadores rápidos dentro de la NFL. Los 49ers pensaron tan alto en Jennings, que a principio de este mes le extendieron su contrato hasta la temporada 2014.

El día de la firma de su extensión de contrato, Jennings dijo: "El sentimiento más grande que tengo en este momento es agradecimiento, con la familia de York y los 49ers por seleccionarme. Estoy simplemente agradecido de ser parte de esta organización y tener un futuro dentro de ella es realmente extraordinario."

Tener un pateador tan confiable como Jennings es algo extraordinario para los 49s también.

Jennings le hace la vida mucho más fácil al pateador Joe Nedney y al pateador de despeje Andy Lee. También contribuye haciendo tacleadas, una vez que sus obligaciones como pateador han sido completadas. En sus nueve anteriores temporadas, Jennings tiene un total de 53 tacleadas en equipos especiales.

Confianza y talento, han hecho que Jennings se gane el derecho de estar en el mismo equipo durante casi una década. En la siguiente temporada, el va a ser miembro del Club de los 10 Años en los 49ers.

"Es un gran logro para mi," dijo felizmente. "Cuando ves los nombres en la pared, ves a los más famosos 49ers. Son hombres que tu reconoces como de los 49s. Muchos de estos nombres son bordados en la tela de la organización. Para mí, eso se convierte en una gran parte de quien eres. Tu pasas diez años en una organización, y eso se convierte en tu experiencia en la NFL, eso es asombroso para mi."

Por la naturaleza de su posición Jennings podría ser el jugador que más pasa inadvertido dentro de la organización.

"Lo más irónico de mi trabajo, es ir en contra de todo, como mi personalidad. Así que, mi trabajo es muy aburrido. Mi trabajo es pasar desapercibido. Mi personalidad es para divertirse".

"Para mí, tener un trabajo que requiere ser absolutamente invisible y perfecto, solo para patear el balón y que Andy [Lee] pueda recibirla y anotar, o quedarme parado al final y que Joe [Nedney] pueda patearlo a través de los postes – eso va totalmente al contrario de mi personalidad".

En nueve temporadas, Jennings ha jugado en cada una de las condiciones climáticas más difíciles. Nieve aguanieve, lluvia, lodo – puedes nombrar cualquiera y el ha pateado en todas.

Hubo una ocasión cuando los 49ers jugaban con los Osos en el Soldier Field en el 2007, donde el viento soplaba a 50 mph a traves del campo. Haciendo su tarea extremadamente difícil.

"Si, la gran fuerza del viento," recordó Jennings. "Nosotros estábamos a 5 millas del huracán y yo fui capaz de patear el balón con precisión a través de ese viento. Y eso será tal vez lo que he destacado en mi carrera. Es una de esas cosas que no piensas realmente de un pateador rápido, como competidor y atleta, pero se sienten bien en las grandes ocasiones."

Estar en esos momentos, "solo se siente bien" por Jennings. Tener que hacer una patada perfecta, después, proceder a correr y buscar taclear al regresador de patadas es una oportunidad que Jennings no desaprovecha.

Este fin de temporada, Jennings estaba fuera de su elemento, tomando lecciones de verano en el Scottsdale Community College y al finalizar jugando golf. El anhelaba regresar a las instalaciones de los 49ers para el lanzamiento de la temporada, donde el se siente "a gusto" nuevamente, haciendo lo que ama hacer.

"Ese es el problema, he estado batallando este fin de temporada mientras trataba de aprender algo de química," bromeaba acerca de la materia en los cursos de verano. "He estado batallando en el salón de clases y en los cursos de golf, simplemente me sentía fuera de lugar. No era cómodo para mí, se sentía raro. Pero cuando hago una patada larga, me siento bien. Cuando siento el balón salir de mis manos, bloqueo a mi compañero hasta la línea y después acelero por el campo – eso simplemente se siente bien.

"Puedo visualizar a Michael Robinson corriendo por el campo conmigo y estamos realmente volando en el campo, asi es como las cosas realmente deberían de ser. Todos estamos cerca del regresador y el corre cerca de nosotros. A veces el corre hacia mí y nos levantamos y todos celebramos porque Andy Lee tuvo 55 yardas netas en ese despeje, Nosotros corremos emocionados fuera del campo, porque todos hicimos lo que debíamos hacer."

"Para mí, es la única manera en que puedo explicarlo, no soy bueno tratando de hacer cosas, se siente raro y es incomodo, pero cuando regreso a patear el balón, regreso a mi área de confort y es como las cosas deberían de ser."

Por el contrario a lo que se piensa, Jennings no debería de ser un pateador rápido. Como un trotador de Arizona State con aspiraciones de jugar como ala cerrada. Jennings sufrió una lesión que e ayudo a tener una carrera productiva dentro de la NFL.

Jennings creció jugando baseball y solo había jugado un año de football en preparatoria antes de entrar al equipo.

Jennings grew up playing baseball and had only played one year of high school football before walking on the football team. A dos semanas de su incursión en el football universitario, Jennings resultó lesionado, y fue cuando ser pateador rápido se vislumbró en el panorama. En la primavera Jennings practicaba y pateaba mientras se rehabilitaba.

Y he aquí, el resultó ser grandioso en eso.

"Yo nunca quise ser pateador, eso nunca me interesó" dijo Jennings con honestidad, "No era algo que haya querido hacer alguna vez, pero la única manera de ganarme una beca era en el campo, entonces decidí volverme bueno en eso"

No era solamente bueno en eso, el fue seleccionado en la séptima ronda del draft de la NFL en el año 2000.

Desde su temporada de Novato, Jennings manejo todas las responsabilidades de un pateador, y fue nombrado como "un jugador necesario" por el equipo Pro Bowl del 2004.

Naturalmente, la posición de Jennings no genera grandes ganancias de medios o de los fans. Pero dentro de los vestidores, Jennings es uno de los jugadores más respetados. Su trabajo es en gran medida ignorado por muchos, pero sus compañeros de equipo aprecian sus esfuerzos para hacer ganar a los 49ers.

Esta temporada entrante, Jennings tiene en mente regresar a los 49ers a los playoffs. Y se está preparando durante el resto del fin de temporada, para el día de apertura y una exitosa temporada 2009.

"Tengo que poner a mi mente bien y estar listo para competir y hacer mi trabajo. Pienso en la preparación que se requiere en la OTAS, minicampamentos y lo que se necesitará en el campo de entrenamiento. Andy (Lee), Joe (Nedney) y yo, todos necesitamos estar seguros que nuestras épocas de desinterés están donde deben estar. Necesito enfocarme en estar seguro de poner el balón en el mejor lugar para ellos y patear bien a la pelota, ya sea en un despeje o en un gol de campo. Estoy preparándome realmente para la temporada, emocional y mentalmente, en lo que se necesita para aparecer en el día del juego y en toda la temporada. Estoy enfocado en hacer mi trabajo, actuando en un alto nivel y ganar algunos partidos de fútbol. Todos esos sentimientos comienzan a crearse y por el campo de entrenamiento, ahí es cuando quieres estar listo para ir."