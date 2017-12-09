Mision Texas

Los San Francisco 49ers vienen de ganar su segunda victoria en la temporada en la cual ganaron al remontar en el último cuarto para un marcador de 15 a 14 en un juego cerrado en contra de los Chicago Bears. Robbie Gould mantuvo a los 49ers en el marcador con cuatro goles de campo y anotó el gol de campo ganador cuando sólo faltaban unos cuantos segundos en el encuentro.

Jimmy Garoppolo tuvo su debut como Quarterback titular para lograr su primera victoria con San Francisco lanzando por 293 yardas, una intercepción que en realidad no fue su culpa y se mantuvo con grande compostura durante todo el partido con tranquilidad y teniendo variedad de jugadas con su buen movimiento dentro y fuera de la bolsa de protección y con una puntería muy acertada llevando a la ofensiva a los linderos de la zona roja en 5 diferentes ocasiones las cuales fueron concretadas con goles de campo de Gould, realmente es cuestión de tiempo en el que empiecen a caer pases de anotación con esta renovada ofensiva que parece ya empieza a carburar en dirección correcta.