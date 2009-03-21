El Minicampamento de los 49ers Continua

El segundo y último día en el campo del primer minicampamento de los 49ers estuvo lluvioso, pero eso no lo detuvo.

Después de las series individuales y otra energética sesión de circuito de entrenamiento, la Madre Naturaleza vino a jugar con una lluvia que duró toda la porción de la práctica 11-a-11.

Pero pese a la cantidad de lluvia que cayó sobre los jugadores y entrenadores, los 49ers pudieron tener un productivo día en el campo.

Uniéndose al equipo en el campamento el sábado estuvieron el representante de la Asociación de Jugadores de la NFL, el veterano esquinero Walt Harris y su alterno, el linebacker Takeo Spikes. El viernes, los dos estuvieron en Maui en las reuniones de la NFLPA.

Ambos veteranos estaban emocionados de volver a las instalaciones para trabajar con sus compañeros, pese a las condiciones similares a las invernales.

"Fue un buen día hoy. Mucho trabajo", dijo Harris. "Fue bueno estar con los muchachos y ver las nuevas caras, y estar en este minicampamento de pretemporada con el entrenador Singletary fue una buena experiencia".

Spikes, quien volvió a firmar por otros dos años al inicio del periodo de la agencia libre también estaba feliz de estar de vuelta en el Area de la Bahía entre los compañeros con los que formó una fuerte conexión hace un año.

"Quería quedarme aquí pero iba a ver cada opción", dijo. "Hubo algunas otras opciones por ahí, pero al final del día, sentí que esta organización realmente respetaba lo que traje aquí el año pasado a este equipo y fuera del campo. Es por eso que el trato se hizo tan rápido".

Harris y Spikes tuvieron una primera prueba del circuito de acondicionamiento que ganó la atención de sus compañeros el día anterior.

"El circuito fue bestial! Pero fue bueno", dijo Harris. "Pienso que nos ayuda con la dureza mental que definitivamente vamos a necesitar este año".

El entrenador en jefe Mike Singletary dijo previo al entrenamiento que estaba enamorado de la reacción de los jugadores con la porción de acondicionamiento del entrenamiento.

"Realmente pienso en ayer, cuando estábamos corriendo y pasando por los circuitos, realmente estaba muy impresionado por la respuesta de los muchachos", dijo. "Estaba muy satisfecho con lo que ví y los entrenadores y los jugadores también lo estuvieron".

Otra situación que gustó a los jugadores que fue ampliamente discutida en el día fue la simplificación del esquema defensivo 3-4 de los 49ers. Muchos jugadores se emocionaron con los ajustes hechos la segunda parte de la temporada, que ayudó a los 49ers a terminar como la 13 mejor defensiva en general.

"Fue (nos gustó) simplemente la filosofía de eso", dijo el ala defensivo Justin Smith. "Apegarnos exclusivamente a la 3-4, no necesariamente teninedo que lanzar muchas apariencias y cosas para sorprender. Simplemente nos vamos a alinear, jugar football y conocer nuestras asignaciones.

"Toda la defensiva continuó mejorando y mejorando cuando tomamos la visión de 'Esto es lo que estamos haciendo, 3-4 básica, esto es lo que vamos a hacer y vamos a ser eficientes en ello'. Y seguimos adelante a partir de ahí".

El linebacker del Tazón de los Profesionales, Joe Staley, elogió el ajuste de la filosofía también, y sobre cómo será implementada de nuevo la siguiente temporada.

"Realmente pienso que los entrenadores están tomando la posición de 'Somos una defensiva 34, eso es lo que somos. Vas a tener que hacer lo que tengas que hacer para ganarnos, pero nosotros vamos a hacer lo que hacemos y lo vamos a hacer bien'", dijo. "Siempre he sido un fiel creyente de eso".

Cuando se le preguntó cuánto le tomará a la defensiva de los 49ers para ser una defensiva de élite, Smith no tuvo reparos en dejar que su verdadero sentimiento se conociera.