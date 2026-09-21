السان فرانسيسكو فورتي ناينرز يهزمون ميامي دولفينز 35-13 في افتتاحية مبارياتهم على أرضهم؛ أبرز ما جاء في المباراة

حقق السان فرانسيسكو فورتي ناينرز أول فوز لهم على ملعب ليفايز في موسم 2026، بعدما تغلبوا على ميامي دولفينز بنتيجة 35-13 في افتتاحية مبارياتهم على أرضهم. وكانت مواجهة الأسبوع الثاني هي اللقاء الـ17 بين الفريقين في تاريخهما، كما أعادت إلى الأذهان مواجهتهما في سوبر بول 19

وبهذا الفوز، رفع السان فرانسيسكو فورتي ناينرز رصيدهم إلى 0-2 للمرة الخامسة منذ عام 2019، بعد مواسم 2019 و2021 و2023 و2025

إليكم خمسة أبرز الدروس المستفادة من فوز فورتي ناينرز على دولفينز في الأسبوع الثاني

بوردي يتألق بأداء قوي في افتتاحية مباريات الفريق على أرضه

قدم كورترباك السان فرانسيسكو فورتي ناينرز، بروك بوردي، أداءً مميزًا وفعالًا في افتتاحية مباريات الفريق على أرضه، بعدما أكمل 20 تمريرة من أصل 22 محاولة لمسافة 287 ياردة، وسجل تمريرتين حاسمتين. كما ترك بوردي بصمته عبر الركض، بعدما حمل الكرة ثلاث مرات لمسافة 30 ياردة وسجل تُتشداون

وجاء تُتشداون بوردي بالركض في منتصف الربع الثاني. وبعد أن حقق 10 و18 ياردة بالركض في وقت سابق من نفس الدرايف، مرر بوردي الكرة إلى الوايد ريسيفر دي ماركوس روبنسون لمسافة 19 ياردة، ليضع السان فرانسيسكو فورتي ناينرز على بُعد أربع ياردات من منطقة النهاية لفريق ميامي. وبعد لعبتين، اندفع بوردي بالكرة لمسافة ياردتين إلى منطقة النهاية، ليمنح فورتي ناينرز التقدم 14-3

وأضاف كورترباك السنة الخامسة تمريرتي تُتشداون في الربع الثالث، الأولى إلى التايت إند جورج كيتل لمسافة 12 ياردة، والثانية إلى الفولباك كايل يوشيك لمسافة ست ياردات

وقال المدير الفني كايل شاناهان: «كان حادًا جدًا. وكان في أفضل حالاته. أوصل الكرة إلى الأماكن الصحيحة تمامًا»

أشاد رانينغ باك كريستيان ماكافري أيضًا بقدرة بوردي على قيادة الأوفنسيف لاين بعد الفوز

وقال ماكافري: «من الرائع حقًا مدى حسمه في قراراته، ومدى دقته في تمرير الكرة في الوقت المناسب، إلى جانب قدرته على صناعة اللعب بنفسه عندما يحتاج إلى ذلك. عندما يكون هو من يقود الفريق، نشعر بالثقة»

ماكافري يصل إلى 100 تُتشداون في مسيرته

وصل كريستيان ماكافري إلى محطة مهمة في مسيرته يوم الأحد، بعدما سجل تُتشداون مرتين ليرفع إجمالي عدد التُتشداونز في مسيرته إلى 100

وسجل رانينغ باك تُتشداون رقم 99 في مسيرته خلال أول حيازة للسان فرانسيسكو فورتي ناينرز، بعدما أنهى درايف من 12 لعبة لمسافة 59 ياردة بتُتشداون عبر الركض من مسافة ياردة واحدة. وكان ماكافري أيضًا هدفًا متكررًا لبوردي خلال الدرايف، بعدما استقبل تمريرتين لمسافة 11 و16 ياردة

ووصل ماكافري إلى تُتشداون رقم 100 في أواخر الربع الثالث. وبعد تمريرة بوردي لمسافة 27 ياردة إلى الوايد ريسيفر مايك إيفانز، والتي أوصلت الهجوم إلى خط الياردة الواحدة، سجل ماكافري تُتشداونه الثاني في المباراة

أنهى ماكافري المباراة بـ10 محاولات ركض لمسافة 23 ياردة وتُتشداونز اثنين، إلى جانب أربع استقبالات لمسافة 43 ياردة

وقال شاناهان: «كريستيان قدم مباراة رائعة وحقق إنجازًا كبيرًا»

كيتل يشعل الشوط الثاني

في مباراته الثانية فقط منذ عودته من إصابة في وتر أخيل، دخل جورج كيتل الشوط الثاني بقوة

في أول لعبة هجومية من الربع الثالث، مرر بوردي الكرة إلى كيتل في منتصف الملعب، ليحقق تايت إند مسافة 40 ياردة ويصل إلى خط ميامي للـ25 ياردة. وتمكن كيتل من التخلص من أحد المدافعين، وأضاف عدة ياردات بعد الاستقبال. وبعد ثلاث لعبات، عاد الثنائي للتواصل مجددًا، وهذه المرة بتُتشداون لمسافة 12 ياردة، ليختتما درايف من أربع لعبات لمسافة 65 ياردة وينجحا في توسيع تقدم السان فرانسيسكو فورتي ناينرز إلى 21-6

وقال شاناهان عن التمريرة التي قطعت 40 ياردة: «نفذوا ضغطًا مزدوجًا من الركن الدفاعي، ما فتح المساحة في المنتصف، وجورج رأى ذلك واستغلها. كان واضحًا مدى سرعته وانفجاره بعد الاستقبال، ومدى صعوبة إيقافه»

وأضاف كيتل استقبالًا لمسافة 26 ياردة في أواخر الربع الثالث، وأنهى المباراة كأفضل مستقبل للسان فرانسيسكو فورتي ناينرز، بعدما سجل أربع استقبالات لمسافة 80 ياردة وتُتشداون

كما حقق تايت إند المخضرم إنجازًا آخر في مسيرته يوم الأحد، بعدما سجل الاستقبال رقم 600 في مسيرته

ديفينسيف لاين فورتي ناينرز يواصل الضغط

واصل دفاع السان فرانسيسكو فورتي ناينرز الضغط على كورترباك ميامي دولفينز مالك ويليس طوال مباراة الأحد، وأسقطه أربع مرات بفضل مساهمات من مختلف عناصر الدفاع

تعاون اللاينباكر فريد وارنر والكورنرباك أبتون ستاوت لتسجيل أول ساك لفورتي ناينرز في المباراة، بعدما أسقطا ويليس وخسراه أربع ياردات في الربع الثاني. وفي اللعبة التالية، سجل لاعب الديفينسيف لاين الصاعد روميلو هايت أول ساك له في دوري كرة القدم الأمريكية، وأجبر ميامي على الاكتفاء بهدف ميداني

كما ساهم السيفتي ماركيز سيغل في الضغط، بعدما سجل ساكًا على ويليس وخسره خمس ياردات في الربع الثالث. وشارك لاعب الديفينسيف لاين كيون وايت أيضًا، وسجل الساك الرابع والأخير في الربع الرابع، بعدما أسقط ويليس وخسره ست ياردات في محاولة ثالثة.

كما واصل لاعب الديفينسيف لاين نيك بوسا صناعة الضغط طوال المباراة، ليساهم في أداء فعال من فورتي ناينرز في الضغط على الكورترباك

فورتي ناينرز يوزعون الأدوار هجوميًا

ساهم لاعبو السان فرانسيسكو فورتي ناينرز من مختلف مراكز الفريق في الفوز يوم الإثنين، حيث سجل سبعة لاعبين مختلفين استقبالات

تصدر كيتل القائمة بأربع استقبالات لمسافة 80 ياردة وتُتشداون، يليه إيفانز بثلاث استقبالات لمسافة 54 ياردة. وأضاف ماكافري أربع استقبالات لمسافة 43 ياردة، بينما ساهم كل من روبنسون ويوشيك والوايد ريسيفر ديبو صامويل الأب وخاداريل هودج أيضًا عبر التمرير.