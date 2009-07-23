El Diario de McKillop: Cuenta Regresiva para el Campamento

El linebacker novato Scott McKillop, selección de la quinta ronda del draft de los 49ers, se reporta con su última entrada a su diario. McKillop habla sobre su amor en secundaria, la preparación para el campamento de entrenamiento y sus metas para el resto de la pretemporada.
Ha pasado un mes desde que he estado en el Área de la Bahía. Después de las OTAs, todos los novatos entrenamos en las instalaciones del equipo por una semana y después fuimos al Simposio de Novatos de la NFL. Esa fue una experiencia sorprendente, y en general, escuchar toda esa información fue algo bueno para nosotros.
Desde que estoy de vuelta en casa, simplemente he estado pasando tiempo con mi familia y mi novia, Allison. Y por supuesto, ustedes saben que estoy entrenando y asegurándome de mantenerme en forma. Pero en verdad, he estado tratando de disfrutar el último par de semanas en Pittsburgh antes de volver a Santa Clara.
Es importante que pude pasar tiempo con Allison, hemos estado juntos por siete y medio años. Fuimos novios en la secundaria y hemos estado juntos desde entonces. Como seguramente podrán ver, ella es muy importante para mí. Estuvimos en el mismo edificio en la secundaria y es ahí donde nos conocimos. También fuimos elegidos como los mejores atletas masculino y femenino por nuestra escuela. Pienso que de algún modo, es una relación como de libro de cuentos.
Cuando no estoy saliendo con Allison, me he asegurado de pasar tiempo con mi mamá y mi papá. También pasé algo de tiempo con mi hermano, ayudándolo a mudarse de nuestra casa. Acaba de conseguir un puesto de entrenador en West Virginia Wesleyan, y sé que va a hacer un gran trabajo.
Mi hermano mayor es el gerente de una cadena de restaurantes local, así que he estado tratando de verlo todas las veces posibles también.
No quería viajar durante este mes, pienso que es importante pasar tanto tiempo como sea posible con las personas a las que no voy a poder ver tan seguido cuando la temporada inicie.
El único lugar en el que he estado fuera de Pittsburgh durante el último mes fue un viaje de campamento con Allison para el Cuatro de Julio. Fuimos a un lugar que está a dos horas de aquí, en medio de la nada. Pero fue muy divertido, es simplemente un campo con mucho territorio. Es un lugar en el que puedes alejarte de todos y es un gran escape. Disfruté mucho estando ahí. Nos la pasamos toda la semana y también fuimos de pesca. Es un lago bastante cargado, así que no tienes que ser bueno para conseguir algo por allá. Pero es simplemente relajante estar pescando en el lago.
El otro día, estaba moviendo todas las cosas de mi departamento de vuelta a mi casa en Pittsburgh. Después tendré que empezar a empacar lo necesario para volver al Área de la Bahía.
Ba a ser diferente porque he estado viviendo en la escuela por los últimos cinco años. Esta es la primera vez en la que realmente me mudé de vuelta a casa, y no te das cuentas de cuantas cosas acumulas hasta que te mudas. Ahorita estoy en el proceso de ver lo que realmente necesito, y estoy empacando mis bolsas para enviarlas. Va a ser una gran aventura enviar toda mi ropa y las cosas que necesitaré. Pero estoy muy emocionado de ir al campamento de entrenamiento.
Pienso que será un campamento intenso. Creo que lo necesitas para ser un exitoso equipo de football. Necesitas hacer el trabajo necesario desde el inicio. Necesitas plantear la identidad sobre lo que somos. En el campamento de entrenamiento, pienso que nos haremos una familia aun más cercana y construir ese lazo, lo cual es lo más importante del campamente. Podremos estableces buenas relaciones. El campamento es un momento en el que nos unimos como familia.
Pero antes de volver a la Bahía, hay una última cosa que tengo que hacer en casa.
Voy a disfrutar una comida casera cocinada por mamá. Diría que pollo a la parmesana es mi comida favorita. Ella es una gran cocinera. Afortunadamente, fui a una escuela cercana a casa y fui lo suficientemente afortunado para poder seguir disfrutando su comida. Cuando estaba en la universidad ella me traía comida cuando me visitaba. Estoy seguro de que si ella me visita en California, me cocinará un poco de comida. Una de las últimas cosas que haré antes de regresar, será definitivamente disfrutar de la comida hecha en casa de mi mamá.
Estoy seguro de que en mi primer partido de pretemporada, mucha gente cercana a mí irá a verme. Probamente el primer partido de pretemporada, y ojalá, si todo sale bien y llego a quedarme en el equipo, al primer juego de temporada regular también.
Pero no hay nada garantizado para mí en este momento.
Mucha gente asume que ya hicieron algo por ser seleccionados por un equipo de la NFL. Yo pienso que aun tengo que salir a probar que pertenezco a este lugar el siguiente mes, para quedarme en el equipo.
Además de lograr conseguir esa meta, también quiero salir por el Área de la Bahía y explorarla toda. Cuando el campamento finalice, no puedo esperar a empezar a poner mi departamento a punto. Y finalmente tener el sentimiento de estar establecido en casa. Estoy dando vuelta a una página en mi vida y espero ansioso todo lo que venga en mi camino.
Pero hasta entonces, la cosa más importante es prepararse para el campamento de entrenamiento. Nos vemos pronto!