The Significance of Cinco de Mayo in the US: Facts, Meaning and Resources

Can I celebrate it?

Yes, and we encourage you to! Here are some Dos and Don'ts to help you understand the holiday more and how to respectfully celebrate it.

Resist the urge to wear sombreros, serapes, and fake mustaches: While it may seem fun and games, these costumes reduce cultural and traditional outfits to a quite offensive caricature.

Don't plan a trip to Mexico to celebrate a "real Cinco de Mayo": Outside of the state of Puebla in Mexico, the holiday isn't celebrated as you may think. If you're genuinely interested in Mexico, head to Mexico City on September 16th and indulge in an authentic experience to celebrate Mexico's independence day.

Do celebrate with authentic Mexican food and drinks: Cinco de Mayo is the perfect time to learn about traditional Mexican dishes besides tacos and guacamole. Make a delicious mole poblano, learn to make fresh tortillas, or learn how tequila is made.

Do support shops, local businesses, museums, and galleries that feature Mexican artisans: Many states in Mexico have different traditions and artisanry. Take the time to explore such beautiful art and its histories like the pottery from Oaxaca, Puebla, and Jalisco; beautiful textiles, woven rugs, and alebrijes from Oaxaca; hammocks from Yucatan; hand-blown glass and leather goods from Jalisco; metalwork and jewelry from Taxco. The list of beautiful art, and craftsmanship is endless. There is so much to discover!

---

¿Puedo celebrarlo?

¡Sí, y te animamos a que lo hagas! Aquí hay algunas cosas que hacer o no hacer para comprender más el día festivo y cómo celebrarlo respetuosamente.

Resiste el impulso de usar sombreros, sarapes y bigotes falsos: Si bien puede parecer chistoso y divertido, estos disfraces reducen los atuendos culturales y tradicionales a una caricatura bastante ofensiva.

No viajes a México para celebrar un "verdadero Cinco de Mayo": Fuera del estado de Puebla en México, la fiesta no se celebra como se puede pensar. Si está realmente interesado en México, diríjase a la Ciudad de México el 16 de Septiembre y disfrute de una experiencia auténtica para celebrar el día de la independencia de México.

Celebre con comida auténtica y bebidas mexicanas: El Cinco de Mayo es el momento perfecto para aprender sobre los platos tradicionales Mexicanos además de los tacos y el guacamole. Haz un delicioso mole poblano, aprende a hacer tortillas frescas o aprende cómo se hace el tequila.